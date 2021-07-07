Başsavcı Şahin, Avrupa Ülkeleri Başsavcılar Konferansında sunum yapacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, katıldığı Avrupa Ülkeleri Başsavcılar Konferansında yarın sunum yapacak.

Avrupa Ülkeleri Başsavcılar Konferansı'na katılan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, yarın bir sunum gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, konferans Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Viktorovich'in davetiyle, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki Gereklilikler Işığında Bireysel Hakların ve Kamu Yararının Korunması" başlığı adı altında Saint Petersburg'da 6-9 Temmuz tarihlerinde düzenleniyor.

Türkiye'yi konferansta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in yanı sıra Yargıtay savcıları Bahattin Azizoğlu ve İlknur Altuntaş temsil ediyor. Konferansta, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Ermenistan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Yunanistan, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Tacikistan ve Özbekistan'dan da katılımcılar yer alıyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, konferans kapsamında yarın düzenlenecek oturumda, "Ceza Adalet Sistemi Dışında Cumhuriyet Savcılarının Rolü" konulu bir sunum gerçekleştirecek.