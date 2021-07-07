CHP’li başkana 12 yıl hapis cezası isteniyor

CHP'nin 20 yıldan fazladır yönettiği İzmir
'in Menemen
Belediyesi'nde 1 Mart 2019'da göreve gelen Başkan Serdar Aksoy
, 'zimmet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı
'nca görevden alındıktan sonra tutuklandı. Savcılık, CHP'li Serdar Aksoy hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasını tamamladı. Aksoy'un 'zimmet ve irtikap' suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianame Karşıyaka 1
. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aksoy, yarın ilk kez hâkim karşısına çıkacak.