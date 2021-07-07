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Giriş Tarihi: 7.7.2021

CHP’li başkana 12 yıl hapis cezası isteniyor

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
CHP’li başkana 12 yıl hapis cezası isteniyor
CHP'nin 20 yıldan fazladır yönettiği İzmir'in Menemen Belediyesi'nde 1 Mart 2019'da göreve gelen Başkan Serdar Aksoy, 'zimmet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındıktan sonra tutuklandı. Savcılık, CHP'li Serdar Aksoy hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasını tamamladı. Aksoy'un 'zimmet ve irtikap' suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianame Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aksoy, yarın ilk kez hâkim karşısına çıkacak.
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CHP’li başkana 12 yıl hapis cezası isteniyor
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