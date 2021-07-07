CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı’na taciz gözaltısı

KIrklareli Vize'ye bağlı Kıyıköy'ün CHP
'li Belediye Başkanı Ender Sevinç
, belediye çalışanı 2 kadın personeli taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Sevinç, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İddialara göre, 2019 yerel seçimlerinde
Kıyıköy Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Ender Sevinç, bir süre önce belediye çalışan 2 kadın personele taciz uyguladı. Taciz edilen kadınlar Başkan Sevinç hakkında şikayetçi oldu. Sevinç hakkında, Vize Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından iddianame hazırlandı. Nöbetçi Mahkemeye çıkan Belediye Başkanı Ender Sevinç, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan TCK'nın 102/1-2. Fıkrası gereğince' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sevinç'in haftada bir gün karakola giderek imza vereceği öğrenildi. Sevinç'in, kendisi hakkında şikayetçi olan kadın çalışanlara 'şikayetlerini geri çekmeleri yönünde' baskı yaptığı da iddia edildi.