Kripto avukatlara 2’nci dalga darbesi

İSTANBUL
merkezli 2. dalga operasyonda FETÖ'ye ait olan "Hakimlik- Savcılık Sınavı Çalışma Evleri"nde 2013-2014 Adli Yargı Sınavı'na ait usulsüzlükleri tespit edilen 15 aktif avukatın yakalanması için çok sayıda adres basıldı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Polisleri 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma, 18 Mart'taki 1. dalga operasyonla başlamıştı. O operasyonda gözaltına alınan 11 aktif avukat da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu ve FETÖ hakkında bildiklerini anlatarak tek tek ifade verdi. Bu doğrultuda; sınav için söz konusu evlerde kalarak sınava hazırlanan 15 şüphelinin daha kimliği tespit edildi. Şüphelilerin "mahrem imamlar" ile yoğun irtibatlarının bulunduğu ve örgütsel toplantılara katıldıkları saptandı.