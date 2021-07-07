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Giriş Tarihi: 7.7.2021 20:32 Son Güncelleme: 7.7.2021 20:36

Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 16.30'da toplandı. Toplantıda, 1 Temmuz itibariyle başlayan yeni normalleşme süreci sonrası koronavirüs salgınında son durum, Türkiye'de de görülen delta ve delta plus varyantlarının ele alınması bekleniyor. Gelen son dakika haberine göre; Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nu saat 16.30'da topladı. Kritik toplantıda yeni normelleşme süreci sonrası koronavirüs salgınında son durum, Delta ve Delta Plus varyantı ele alındı.

Gelen son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından koronavirüs salgınında son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

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AŞILAMADA YENİ UYGULAMA

"Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerlerde aşılayacağız.

Bugün gündem artık salgın değil, en yüksek aşılanma oranıdır. Hastalığı geçiren vatandaşlarımızın 3 ay sonra aşı olabileceğini söylemiştim. Bazı illerimiz hızla toplumsal bağışıklığa yaklaşıyor.

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Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
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