Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nu saat 16.30'da topladı. Kritik toplantıda yeni normelleşme süreci sonrası koronavirüs salgınında son durum, Delta ve Delta Plus varyantı ele alındı.

Gelen son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından koronavirüs salgınında son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

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AŞILAMADA YENİ UYGULAMA

"Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerlerde aşılayacağız.

Bugün gündem artık salgın değil, en yüksek aşılanma oranıdır. Hastalığı geçiren vatandaşlarımızın 3 ay sonra aşı olabileceğini söylemiştim. Bazı illerimiz hızla toplumsal bağışıklığa yaklaşıyor.