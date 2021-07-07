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Giriş Tarihi: 7.7.2021 14:07

Suriye sınırında teröristler devriye aracına ateş açtı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Suriye sınırında teröristler devriye aracına ateş açtı

Suriye’den PKK’lı teröristlerin devriye göreve yapan askeri araca ateş açması sonucu, Mardin 70’inci Mekanize Tugay Komutanlığı’nda görevli bir asker şehit oldu.

Suriye sınırında devriye görevi yapan askeri araca Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Karatepe Bölgesi'nde sabah saatlerinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı. Teröristler açtığı ateş sonucu, aracı kullanan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çifcibaşı yaralandı. Araç hâkimiyetini kaybetmesi üzerine meydana gelen kaza ağır yaralanan Çifcibaşı ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çifcibaşı, kurtarılamayarak şehit oldu. Mardin Havaalanı'ndaki törenden sonra şehit Cihan Çifcibaşı memleketi Nevşehir Derinkuyu ilçesinde gönderilecek. Güvenlik güçleri teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon başlattı.
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Suriye sınırında teröristler devriye aracına ateş açtı
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