81 ile çağ atlattık

Evi olmayan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vadelerle ev sahibi yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ ), 1 milyonuncu konutun anahtarını sahibiyle buluşturdu. Ankara Sincan Saraycık TOKİ Konutları'ndaki törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan , 1 milyonuncu konutun anahtarını Mülazım-Güllü Doğan çiftine verdi.Törende ayrıca canlı bağlantıyla 7 bölgedeki TOKİ projesine bağlanılıp anahtar teslimi yapıldı. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada şu önemli mesajları verdi: Kocaeli 'nden Konya 'ya, Burdur 'dan Kars 'a kadar inşası tamamlanan projelerimizin resmi açılışını yapıyoruz. Türkiye 'nin en büyük konut hamlesinin 1 milyonuncu konutunun anahtarını teslim etmekten memnuniyet duyuyorum. Bu yatırımları ülkemize kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız ile TOKİ'yi tebrik ediyorum.1970'lerin başında İstanbul ve İzmir nüfusunun yarısı, Ankara nüfusunun yüzde 60'tan fazlası gecekondularda yaşayan insanlardan oluşuyordu. Burada suçlu, başını sokacak ev derdine düşen vatandaşımız değildir. Suçlu, gerekli imar düzenlemelerini yapmayan, altyapıyı kurmayan, vatandaşa öncülük etmeyen devrin yöneticileridir.Türkiye'nin konut sorununun çözümünde son 19 yıl kritik öneme sahiptir. Hakkaniyete uygun planlamaya geçtik, istismarı durdurduk. 81 ilimize çağ atlattık. Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla milletimizin ihtiyaçlarını gözeten çözümler getirdik. Her şehrin kendi dokusunu öne çıkardık.Erişilemeyen, hizmet götürülemeyen hiçbir kesim bırakmadık, bırakmayacağız. Bugün de milletimiz yatay şehirleşme istiyor. Şeffaf şehir yönetimi istiyor, şehri belediye başkanıyla birlikte yönetmek istiyor. TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konutla, öğrenci yurdu, kütüphane, cami, spor salonu ve kamu binalarından oluşan 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık.TOKİ, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanını konut, sağlık, eğitim, yaşam ve kamu hizmet binalarıyla donattı. Kimileri tutarsız eleştirilerle kara çalmaya çalışsa da TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını başardık. Yaklaşık 200 milyar liralık yatırımla her kesimden insanımızı ev sahibi yaptık. Son olarak 100 bin sosyal konut kampanyasını başlattık, yatay mimari esaslı yürüttüğümüz bu kampanyada şu ana kadar 12 bin sosyal konutun yapımını tamamladık. Halen 76 bin konutun inşasına devam ediyoruz.Kentsel dönüşüm, konut politikalarımızın bir diğer önemli başlığıdır. 9 yılda ülkemizde kentsel dönüşüm projeleriyle 2.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Halen 300 bin konutun dönüşümü sürüyor. 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadık. Bunların 10 binini teslim ettik, 63 bininin yapımı sürüyor. Diğerleri proje aşamasındadır. TOKİ vasıtasıyla 44 ilimizde 79 tarihi kent merkezini yeniliyoruz. Türkiye genelinde bitirdiğimiz afet konutu sayısı 70 bindir.Türkiye'nin dört bir yanında devlete ait en değerli alanları herhangi bir rant kaygısı gütmeksizin vatandaşlarımızın emrine veriyoruz. Şimdi önümüzde iki hedef var. Bir, kentsel dönüşüm kapsamında acilen dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konutun 300 binini Çevre Bakanlığı'mız yapmaktadır. İki, 2023 yılına kadar 81 ilimizde 340 millet bahçemizi tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmaktır. Her iki hedefimize de ulaşarak milletimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Dönemimizde milletimizi sadece konut sahibi yapmakla kalmadık, bina ve konut niteliğini yükselttik. Konut standartları 30 yıl öncesine göre ileri seviyededir. Biz sadece dört duvar yapmıyoruz, sadece betondan ibaret binalar yapmıyoruz. Biz insanımıza huzurla yaşayacağı bir yuva kazandırıyoruz.Bu ülkede insanlara yıllardır iki anahtar, yani bir ev, bir araba sözü verildi. Ama bu sözler tutulmadı. Biz yönetime gelirken böyle bir söz vermedik ama yaptıklarımızla bunu kat be kat sağladık. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu hizmetlerin devamı için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden şimdiden 2023 için çalışmaya başlamanızı istiyorum.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından Sincan Belediyesi'ne geçti ve belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.Yeni konutların inşasına devam edileceğini belirten Erdoğan, iktidarlarının inşa ve ihya iktidarı olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:"Bir taraftan toplu konutla bu inşaatlarımızı devam ettireceğiz, diğer taraftan insanımızın ihya edilmesinin adımlarını atacağız. Hedefimiz 2023'e yönelik hazırlıklarımızı en güzel şekilde sürdürmektir. Bu konuda özellikle Ankara'ya yönelik adımlarımız büyük önem arz ediyor, başkentimizi yeniden ehil ellere teslim etmenin gayreti içerisinde olacağız. Ben Sincan'a inanıyorum, Sincan'a güveniyorum. Zira sizler son yerel seçimlerde, milletvekilliği seçimlerinde sandıkları patlattınız. Sandıkları patlatarak mesajınızı verdiniz."Zonguldak ve Sakarya'da gerçekleştirilen toplu açılış törenlerine değinen ve yapımı tamamlanan eserler hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan, "Bu hafta cuma günü Allah nasip ederse Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da da birçok açılış töreni yapacağız. Bir gün batıda, bir gün doğuda, güneydoğuda, bir gün kuzeyde Karadeniz'de, bir gün güneyde Akdeniz'de, bir gün İç Anadolu'da durmak yok" ifadelerini kullandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'daki TOKİ konutlarında oturan Mustafa Ürün ve ailesini de ziyaret etti. Mustafa Ürün, daha önce kirada oturduğunu ve TOKİ'ye yazıldığında ilk kurada evinin çıktığını belirterek, 2 yıldır oturduğu evi için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Ali ve Merve Ürün çifti ise Erdoğan'a doğacak bebeklerinin ismini kendisinin koyması ricasında bulundu. Başkan Erdoğan, çiftin bebeğine Zeynep Hatice ismini verdi.