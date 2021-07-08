AK Parti’nin ikinci 20 yılına doğru

GENAR
Araştırma Şirketi'nin yöneticisi İhsan Aktaş
, gündeme ilişkin analizlerini Kriter Dergisi
için kaleme aldı. Aktaş'ın analizinden öne çıkanlar şöyle:
Toplum henüz AK Parti
dışında bir partiyi hükümet etmeye yetkin görmemekte, desteğini yüzde 40 civarında partinin arkasında tutmaktadır.
Muhalefetin birinci büyük partisi sosyolojik sıkışmışlık yaşamaktadır ve bunu aşmak için bütün çabaları yetersiz kalmakta.
Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı
'nın bilinmeyenleri çoktur, bunca bilinmeyen halk nezdinde tedirginlik oluşturmaktadır.
HDP
'nin siyasete dair rotasını belirlememesi, Türk siyaseti üzerinde olduğu kadar Millet İttifakı için de bir baskı unsuru olmaktadır.
Türk toplumu Recep Tayyip Erdoğan
'ı sevmekte ve buna karşılık AK Parti'nin iyi şeyler yapmasını istemektedir.
Türk seçmeninin yüzde 70'i bir kez olsun AK Parti'ye oy vermiştir.
Bir ülkede değişim ve dönüşüm daha çok muhalefetten beklenir. Halihazırdaki muhalefet partileri bu misyonu üstlenecek müktesebata sahip olmadıkları için, ikinci yirmi yıla yeniden yapılanma ve reform düşüncesi ile girmek sorumluluğu AK Parti'ye düşmektedir. ANKARA