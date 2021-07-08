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Giriş Tarihi: 8.7.2021 13:57 Son Güncelleme: 8.7.2021 13:58

FETÖ’cüler savcılığa sevk edildi

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
FETÖ’cüler savcılığa sevk edildi

Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY çatı davasında haklarından verilen ve mahkeme tarafından cezaları onanan 8 kişi Savcılığa sevk edildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Çatı Yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan 34'ü tutuklu 118 sanıktan 79'una, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 28 Mayıs 2018 tarihinde 1 yıl 10 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. Sanıklar hakkında verilen kararın ardından tutuklu ve tutuksuz sanık avukatları Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna gitti. Kararların aynen onanmasının ardından sanık avukatları Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde temyiz haklarını kullandılar. Yargıtay 16'ıncı Dairesi de istinafın kararını aynen onayarak, sanıklar hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararları kesinleştirmiş oldu.

Haklarında verilen kararlar onanan şüpheliler Aydın G., Mehmet Ö., Mehmet S., Durmuş Ö., Fedai Ö., Uğur K., Uğur A., Levent S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Savıcılığa sevk edildi.

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FETÖ’cüler savcılığa sevk edildi
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