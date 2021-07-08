Kırık camdan otele girdi, elektrik kablolarını çalacaktı, yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'de gece vakti bir otelin kırık camından içeri giren hırsızlık şüphelisi Ali Ö.(25) elektrik kablolarını çaldığı esnada otel müdürü durumu fark etti. Ardından polis çağıran otel müdürü şüpheliyi yakalattı. Suçlamaları kabul etmeyen, dışarda yaşadığı için otele girdiğini söylen Ali Ö. hakkında konut dokunulmazlığı ihlali', 'gece vakti hırsızlık' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istendi.



ELEKTRİK KABLOLARINI ALDI



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali Ö.'nün 24 Şubat tarihinde gece vakti otelin kırık camından içeri girdiği ifade edildi. Otelden içeri giren şüpheli Ali Ö.'nün tüm elektrik kablolarını aldığı belirtildi.



OTEL MÜDÜRÜ FARK ETTİ



Olay sırasında durumu fark eden otel müdürünün polis çağırdığı şüphelinin yakalandığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, ifadesi alınan şüpheli Ali Ö.'nün suçlamaları kabul etmediği ve dışarda yaşadığını kalacak yeri olmadığı için otele gittiğini, kabloları çalmadığını söylediği aktarıldı.

İddianamede, otel sahibi beyanı, görevlilerce düzenlenen diğer suç belirleme tutanakları ve tüm dosya kapsamında şüpheli Ali Ö.'nün, 'konut dokunulmazlığı ihlali', 'gece vakti hırsızlık' suçlarından 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.