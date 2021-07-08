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Giriş Tarihi: 8.7.2021

Mardin’den acı haber: 1 şehit

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Mardin’den acı haber: 1 şehit
Suriye'den teröristlerin devriye göreve yapan askeri araca ateş açması sonucu, Mardin 70'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'nda görevli bir asker şehit oldu. Suriye sınırında devriye görevi yapan askeri araca Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Karatepe Bölgesi'nde PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı. Teröristlerin açtığı ateş sonucu, aracı kullanan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çifcibaşı yaralandı. Araç hâkimiyetini kaybetmesi üzerine meydana gelen kaza ağır yaralanan Çifcibaşı ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çifcibaşı, kurtarılamayarak şehit oldu. Mardin Havaalanı'ndaki törenden sonra şehidin cenazesi memleketi Nevşehir Derinkuyu ilçesine gönderildi.
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Mardin’den acı haber: 1 şehit
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