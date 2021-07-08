Mardin’den acı haber: 1 şehit

Suriye
'den teröristlerin devriye göreve yapan askeri araca ateş açması sonucu, Mardin
70'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'nda görevli bir asker şehit oldu. Suriye sınırında devriye görevi yapan askeri araca Mardin'in Kızıltepe
ilçesine bağlı Şenyurt Karatepe Bölgesi'nde PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı. Teröristlerin açtığı ateş sonucu, aracı kullanan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çifcibaşı yaralandı. Araç hâkimiyetini kaybetmesi üzerine meydana gelen kaza ağır yaralanan Çifcibaşı ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çifcibaşı, kurtarılamayarak şehit oldu. Mardin Havaalanı'ndaki törenden sonra şehidin cenazesi memleketi Nevşehir Derinkuyu
ilçesine gönderildi.