Müsilaj istilası sonrası YÖK'ten dikkat çeken karar: Burs programına alındı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa çözüm üretilebilmesine katkı verecek nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi için "deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği", "çevre ve atık" alanlarında doktora yapacaklara burs verilmesini kararlaştırdı.

YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, YÖK 100/2000 Doktora Projesi doğrultusunda ülkenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, ilgili bakanlıklardan ve paydaş kurumlardan gelen öneriler de dikkate alınarak her dönem burs kapsamına alınan 100 öncelikli alan güncelleniyor.

YÖK, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununa bilimsel çözüm üretebilmesine katkı için adım attı. Bu konuda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin yeni çağrı döneminde 100 tematik alan içerisine "deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği" (müsilaj, biyoçeşitlilik, rezervlerin korunması, hassas ve koruma alanlarının belirlenmesi, deniz kirliliği, kıyısal alan tahribatı dahil) de eklendi.

Bunun yanında çevre sorunlarının ele alınması ve atık yönetimi gibi konularda nitelikli insan gücü yetiştirilmesi için "sürdürülebilir çevre" (atık, geri dönüşüm, kirleticilerin etkileri ve önlenmesi, çevre teknolojileri, çevre politikası, sanayide temiz üretim, çevre eğitimi ve araştırmaları dahil) alt alanları da yeni çağrı döneminde burs kapsamına alındı.

Erdoğan başkanlığındaki toplantının sonuç bildirgesinde 100/2000 Doktora burslarına işaret edilmişti

Müsilaj sorununun çözümü için 10 Haziran'da YÖK'te akademisyenlerle gerçekleştirilen bilimsel değerlendirme toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen heyetle yapılan toplantı neticesinde bir sonuç bildirgesi yayımlanmıştı.

Sonuç bildirgesinde, sıralanan bir dizi çözüm önerileri arasında YÖK 100/2000 Doktora Burslarına da işaret edilerek, "Programda denizcilik ve su çalışmaları alanlarının bursiyer sayıları artırılmalıdır. Bu alanlar, proje çağrılarında öncelikli kapsama alınmalıdır." ifadeleri yer almıştı.

Bu kapsamda YÖK, çalışmalarına hız vererek YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamındaki 100 tematik alan içerisine hem müsilaj hem de çevre konularını ekledi.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu farklı yeni güncel alanlar da eklendi

Ülkede yaşanan sosyal sorunların incelenmesi ve dünyada insanın sosyal yaşamı üzerine yapılan çalışmaların artması adına "kadın ve aile çalışmaları" ile "göç ve göçmen çalışmaları" alt alanları da YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nde yer aldı.

Ayrıca bölgesel çalışmaların önemi vurgulanarak alanda çalışmaların artırılması adına "Afrika çalışmaları", ülkenin son dönemdeki uzay çalışmaları ve hedeflerine katkı sunulması amacıyla da "uzay bilimleri ve uydu teknolojileri" alt alanları yeni çağrı döneminde burs kapsamında yer aldı.

Türkiye'nin otomobili, yerli ve milli savunma sanayi de burs kapsamında desteklendi

YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin daha önceki çağrı dönemlerinde ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda "Türkiye'nin otomobili" ve "milli ve yerli savunma sanayi"ne yönelik alt alanların yanı sıra "Doğu Akdeniz çalışmaları", "afet ve acil durum yönetimi", "deprem çalışmaları", "deniz jeolojisi ve jeofiziği", "sürdürülebilir su kaynakları" ve "yeraltı enerji kaynakları yönetimi" gibi öncelikli alt alanlar yer almıştı.