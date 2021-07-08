Şehit annesi için ilk adım atıldı

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ilçesine bağlı Tuzla Köyü'nde yaşayan şehit annesi 55 yaşındaki Taat Ay, şeker ve tansiyon hastalığı nedeniyle 5 yıl önce iki gözünü kaybetti. Oğlu Ahmet Ay da, annesinin gözlerinin tedavisi için okulu bırakıp, çalışmaya başlamıştı. Ancak, 2019'da odun toplama işinde çalışırken terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında dayıları ve kuzenleriyle birlikte şehit düştü. Anne Taat Ay, tedavisi için çalışırken, PKK'lı teröristlerin saldırısında kaybettiği oğlu Ahmet'in mezarını görmek için tedavisinin yapılmasını SABAH
aracılığıyla duyurdu.
KONTROLLERİ YAPILACAK
Hemen harekete geçen Diyarbakır
Sağlık İl Müdürlüğü, Taat anne için ilk adımı attı. İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin
, "Haberi SABAH gazetesinde gördükten sonra, ilgili birimlerimiz çalışma başlattı. Şehit annemizin eşi ile görüştük. Müdürlüğümüz muayene ve tedavisiyle ilgili her türlü desteği vermeye hazır. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde şehit annemizin muayene ve tetkikleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak. Gözlerine yeniden kavuşması ve oğlunun mezarını görme isteği için hekim arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacak" dedi. Taat Ay ise "Önceki gün Sağlık Müdürlüğü
'nden eşim Kutbettin Ay
'ı aradılar. Çok mutlu olduk. Beni için çok büyük bir umut. Yapılacak kontroller sonrası yeniden görmeyi umut ediyorum" diye konuştu.