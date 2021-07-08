Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Şehit annesi için ilk adım atıldı
Giriş Tarihi: 8.7.2021

Şehit annesi için ilk adım atıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Şehit annesi için ilk adım atıldı

Şekerden dolayı gözlerini kaybetti, gözlerinin tedavisi için çalışmaya giden oğlu ise PKK tarafından katledildi. “Oğlumun mezarını bile göremedim” diyen şehit annesi Taat Ay’ın sesini İl Sağlık Müdürlüğü duydu

Kulp ilçesine bağlı Tuzla Köyü'nde yaşayan şehit annesi 55 yaşındaki Taat Ay, şeker ve tansiyon hastalığı nedeniyle 5 yıl önce iki gözünü kaybetti. Oğlu Ahmet Ay da, annesinin gözlerinin tedavisi için okulu bırakıp, çalışmaya başlamıştı. Ancak, 2019'da odun toplama işinde çalışırken terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında dayıları ve kuzenleriyle birlikte şehit düştü. Anne Taat Ay, tedavisi için çalışırken, PKK'lı teröristlerin saldırısında kaybettiği oğlu Ahmet'in mezarını görmek için tedavisinin yapılmasını SABAH aracılığıyla duyurdu.

KONTROLLERİ YAPILACAK
Hemen harekete geçen Diyarbakır Sağlık İl Müdürlüğü, Taat anne için ilk adımı attı. İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, "Haberi SABAH gazetesinde gördükten sonra, ilgili birimlerimiz çalışma başlattı. Şehit annemizin eşi ile görüştük. Müdürlüğümüz muayene ve tedavisiyle ilgili her türlü desteği vermeye hazır. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde şehit annemizin muayene ve tetkikleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak. Gözlerine yeniden kavuşması ve oğlunun mezarını görme isteği için hekim arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacak" dedi. Taat Ay ise "Önceki gün Sağlık Müdürlüğü'nden eşim Kutbettin Ay'ı aradılar. Çok mutlu olduk. Beni için çok büyük bir umut. Yapılacak kontroller sonrası yeniden görmeyi umut ediyorum" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit annesi için ilk adım atıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA