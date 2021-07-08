Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Uçan Kale'nin TSK'ya teslim töreninde önemli açıklamalar: Sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmeye çalıştı

"DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRECEĞİZ"

Ülkemizin savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar bu yatırımlarımıza devam edeceğiz. Geçmişte dışa bağımlılığın bedelini ödemiş bir ülkeyiz. Kıbrıs Türküne sahip çıktığımız için üç yıl boyunca bırakın parasını peşin ödediğimiz uçakların verilmesini, bakım ve onarım için gönderdiğimiz uçaklar bile bize teslim edilmedi. Hatta hangarda saklama gereği tutulan uçaklar için masraflar bize ödettirildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmeye çalıştı | Video

Sınır ötesi harekatlarda sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Terör örgütlerin elebaşları meşru siyasetçi gibi kırmızı halılar serilerek ağırlandı. Bu ikiyüzlülükleri esefle takip ederken kendi hazırlıklarımıza da hız veriyoruz.