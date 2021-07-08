Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Turizmde ortak akıl
Giriş Tarihi: 8.7.2021 15:46

Turizmde ortak akıl

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Turizmde ortak akıl

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir’in girişimleriyle, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un da telefonla katıldığı bir turizm toplantısı yapıldı. Milas-Bodrum Havalimanı'nda ve bölgede faaliyet gösteren acentalarla görüş alışverişinde bulunuldu. Muğla'nın 2 yıllık turizm masaya yatırıldı. Turizm de ortak hareket kararı alındı.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir'in girişimleriyle, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un da telefonla katıldığı bir toplantı yapıldı. Milas-Bodrum Havalimanı'nda ve bölgede faaliyet gösteren acentalara görüş alışverişinde bulunuldu.

Muğla'nın 2 yıllık turizm masaya yatırıldı. Turizm de ortak hareket kararı alındı. Milas-Bodrum Havalimanı'nda Milas-Bodrum-Yatağan bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acentalarının temsilcileriyle Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplantı düzenlendi. Toplantıda, bölgenin turizm potansiyeli ve yabancı turist sayısını artırmak için görüş alışverişinde bulunuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da toplantıya telefonla katılarak, turizm acentalarının taleplerini dinledi. Bu yıl ve gelecek yıl Muğla'nın turizm verilerinin yükseltilmesi için ortak hareket etme kararı alındı. Toplantıda Milas-Bodrum Havalimanı Mülki İdare Amiri ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Turizmde ortak akıl
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA