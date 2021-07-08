Turizmde ortak akıl

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir'in girişimleriyle, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un da telefonla katıldığı bir toplantı yapıldı. Milas-Bodrum Havalimanı'nda ve bölgede faaliyet gösteren acentalara görüş alışverişinde bulunuldu.

Muğla'nın 2 yıllık turizm masaya yatırıldı. Turizm de ortak hareket kararı alındı. Milas-Bodrum Havalimanı'nda Milas-Bodrum-Yatağan bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acentalarının temsilcileriyle Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplantı düzenlendi. Toplantıda, bölgenin turizm potansiyeli ve yabancı turist sayısını artırmak için görüş alışverişinde bulunuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da toplantıya telefonla katılarak, turizm acentalarının taleplerini dinledi. Bu yıl ve gelecek yıl Muğla'nın turizm verilerinin yükseltilmesi için ortak hareket etme kararı alındı. Toplantıda Milas-Bodrum Havalimanı Mülki İdare Amiri ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de yer aldı.