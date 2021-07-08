Yaşlı kadının komşuları dayakçı çıktı

İstanbul'da utanç verecek bir olay yaşandı. Sarıyer'de ikamet eden 81 yaşındaki B.G., binasının kömürlüğünde kazı çalışması yapıldığını fark etti. Kontrol için kömürlüğe inen yaşlı kadın, komşu olan M.Ç. ile karşılaştı. Burada ne yaptıklarını soran yaşlı kadın, hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

YERE İTİLDİ

Komşuları olan M.Ç., 81 yaşında bir kadındı. Kömürlükte kendilerine ne yaptığını soran yaşlı kadına 'Pislikler, şeref yoksunları' diyerek hakaret ettiği iddia edildi. Aralarında tartışma yaşanmaya başladı. Tartışma esnasında yere itilen yaşlı kadın B.G.'nin eline kırık fayans saplandı.

KOMŞU DAYAKÇI ÇIKTI

Tartışma seslerini duyan B.G.'nin kızı olay yerine geldi. Annesini yerde eli kanlar içinde gören genç kız yardım ederek annesini kaldırmaya çalıştı. Tam bu esnada M.Ç.'nin oğlu B.Ç., geldi ve yaralanan B.G.'i darp etmeye başladı. Kızının müdahalesi sonucu kurtulan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

KIRIK TESPİT EDİLDİ

Hastanede muayane esnasında kafasında yarılma, vücudunda kırık ve morluklar tespit edildi. Hastaneden alınan rapor ile birlikte yaşlı kadın komşuları M.Ç. ve B.Ç.'den şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarağından soruşturma başlatıldı.

HAPİSLERİ İSTENDİ

Soruşturma sonrasında 81 yaşındaki B.G.'i hakaret ettikten sonra darp eden M.Ç. ve B.Ç. hakkında 'Kasten yaralamak', 'Hakaret' suçundan dava açıldı. Anne-oğulun 8'er yıl hapsi isteniyor. Dava önümüzdeki günlerde Asliye Cezam Mahkemesi'nde görülecek.