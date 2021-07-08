Yaz Kuran kursları başladı

Kur'an-ı Kerim ile islam inanç esasları, ibadet, ahlak ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hayatı (siyer) gibi derslerin işleneceği Yaz Kur'an Kursları, Diyanet İşleri Başkanlığının yaygın din eğitimi programları ekseninde tüm yurtta başladı. Bu kapsamda, Bodrum ve Marmaris'te, Yaz Kur'an Kursları başladı. Marmaris'in kırsal Söğüt Mahallesindeki camide çocuklara islam dini, inanç esasları, ibadet, Hz. Muhammed'in hayatı ve Kur'an alanında dersler verilmeye başlandı. Tatil cennetinde başlayan kurslara öğrencilerin yoğun ilgisinin olduğu belirtildi.

HERKESE AÇIK

4-9 yaş grubundaki öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat giderek veya web sitesi üzerinden başvurabileceği bildirildi. Bu gruptaki öğrencilere sadece yüz yüze Kur'an ve dini bilgiler eğitimi verilecek. 10-15 yaş arasındaki öğrenci velilerinin, yine bizzat ya da web sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek ancak eğitimler tercihe göre yüz yüze veya çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruları ise web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek ve eğitimler sadece çevrim içi olarak yapılacak. Kur'an kurslarına, 7 yaş ve üzeri engelliler için de başvuru yapılabilecek.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ UYGULANACAK

Kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirileceği kaydedildi. Kovid-19 tedbirleriyle yurt genelinde 5 Temmuz Pazartesi başlayacak Kur'an kursları 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

MATERYALLERLE DESTEKLENECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yaz Kur'an Kursuna gelen öğrencilere Kur'an Elif Ba'sı ve dini bilgileri içeren Yaz Kur'an Kursu Kitaplarını ücretsiz olarak veriyor. Öğrenci sayısına göre basımı gerçekleştirilen kitapları alabilmek için kayıt olmak gerekiyor. Diğer yandan başkanlık kitapları, dijital ortamda da yayınlayarak uzaktan eğitim programlarına katılacak vatandaşlara kolaylık sağlıyor.