Adalar Belediyesi’nin ek bütçe talebi reddedildi

Adalar Belediyesi Temmuz ayı meclis oturumu bugün saat 11.00'da Belediye Başkanı Erdem Gül başkanlığında başladı. Toplantıda Pazartesi günü komisyona havale edilen belediyenin ek bütçe talebi görüşüldü. Ek bütçe teklifi meclis üyelerinin 5 evet oyuna karşı kullanılan 7 hayır oyuyla reddedildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı 3 milyon 875 bin TL ek bütçe teklifi ele alındı. Ancak belediye yönetiminin teklifi hazırlarken evrak yönetim sisteminde hazırlamadığı e-imza yerine ıslak imza kullandığı görüldü.



Meclis üyeleri, 'hayır' oyunu kullandıktan sonra meclisten ek bütçe talep edildiğinde karşılığında yeni gelir ve finansman kaynağı gösterilmesi gerekiyorken Adalar Belediyesi yönetimi bunu da yapmadığını belirtti. Evrak yönetim sistemine kaydedilen evrakta düzeltme, oynama, karartma yapılamıyor ve ilgili bakanlığın anında bu evraka erişim yetkisi bulunurken, ıslak imzalı ve evrak yönetim sisteminde hazırlanmayan dosyalarda ise daha sonradan oynama, değiştirmenin yapılabildiğini, evrak sistemde kayıtlı olmadığı için bakanlığın dosyaya erişiminin mümkün olmadığını kaydetti. Ayrıca ek bütçe teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenmesi yerine Encümene gönderildiği ifade edildi. Öte yandan meclis üyeleri belediye başkanının herhangi bir kaynak göstermeden istediği ek bütçeyi kendisi için kullanma şüphesinin olduğunu ifade ederek hayır oyunu kullandıklarını söyledi.