"Belediye başkanının görevi hizmettir, vatandaşı vurdurtmak değil!"

İzmir'in Foça ilçesinde evli 4 çocuk babası İsmail Kılınç'ın (46), 9 Eylül 2019'da bacaklarından vurulduğu olayla ile ilgili suç örgütü hakkında hazırlanan iddianamede, CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün azmettirici olduğu ortaya çıkmıştı. 7.5 yıl hapsi istenen Başkan Gürbüz son duruşmaya katılmazken, vurulduktan sonra sakat kalan esnaf İsmail Kılınç, SABAH'a konuştu.

Kılınç, "Başkan nam yapmak için beni vurdurdu ve sakat bıraktı. İki senedir hayatım hastanelerde geçiyor. Hayatımı mahvetti. Her şey altüst oldu. Bugüne kadar 6 ameliyat oldum ancak iyileşemedim. Belediye başkanının görevi vatandaşa hizmet etmektir. Vatandaşı vurdurtmak değil" diye konuştu.



İzmir'in Foça ilçesinde 9 Eylül 2019'da çay bahçesi işleten evli 4 çocuk babası İsmail Kılınç'ın (46) bacaklarından vurulması olayı ile ilgili suç örgütü ile ilgili hazırlanan iddianamede CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün azmettirici olduğu ortaya çıkmıştı. Başkan Gürbüz, 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahlı kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 7.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. İsmail Kılınç iddianameye giren ifadesinde, saldırganın kendisine ateş ederken 'Fatih başkana kimse yanlış yapamaz' diye bağırdığını belirterek, "Beni vurduran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'dür. Bundan sonra başıma gelecek her şeyden Fatih Gürbüz ve çevresi sorumludur" dedi.

Saldırıya uğrayan İsmail Kılıç, kendisini Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün vurdurduğu iddiasıyla savcılığa itiraz ederek, şikayette bulundu. Bunun üzerine İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilen iddianamede Gürbüz hakkında suçlamalar yer aldı. Bir önceki iddianamede mağdur olan Gürbüz, savcılık tarafından hazırlanan ek iddianamede sanık olarak yargılanmaya başlandı. Davanın önceki gün yapılan dördüncü duruşmasına Başkan Gürbüz katılmadı. Mahkeme heyeti Gürbüz'ün dosyadan çıkarılma talebini reddederek dosyadaki eksiklerin giderilmesine ve Arjantin'de yakalan suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün iadesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.





SAKAT KALAN ESNAF İÇİNİ SABAH'A DÖKTÜ



Olayın üzerinden 2 sene geçmesine rağmen hala yürüyemediğini anlatan İsmail Kılınç, "Eylül ayında iki sene dolmuş olacak. Bacağım kurşunlardan dolayı mikrop kapmış. Enfeksiyon tedavisi gördüm. İnanın şu an 5 kiloluk kavun karpuzu bile taşıyamıyorum. Ayağımda büyük bir platin var. 2 senedir çalışamıyorum. Çocuklarımla ilgilenemiyorum. Ailem ve eşime çok yük düştü. Belediye başkanı hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak geziyor. İlk önce Allah'a sonra devlete güveniyorum. Belediye Başkanının en ağır cezayı alıp cezaevine gireceğine inanıyorum" dedi.





NAM SALMAK İÇİN BENİ VURDURDU



Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün nam salmak için kendisini vurdurduğunu ve sakat bıraktığını anlatan Kılınç, "Beni görünce yolunu değiştiriyor. Sanki ben ona misilleme yapacakmışım gibi kaçıyor. Ben devlete ve adalete güveniyorum. Asla böyle bir şey yapmam. Nam yapmak için beni vurdurdu ve sakat bıraktı İki senedir hayatım hastanelerde geçti. Hayatımı mahvetti. Her şey altüst oldu. Bugüne kadar 6 ameliyat oldum ancak iyileşemedim. Ne bu dünyada ne öteki dünyada hakkını helal etmiyorum. Bir belediye başkanı bunu yapar mı? Belediye başkanının görevi vatandaşa hizmet etmektir. Vatandaşı vurdurtmak değil" diye konuştu.