İstanbul 2 Nolu Baro’nun ilk başkanı Av. Yasin Şamlı: Barolar artık ideolojik dayatmalardan kurtuldu

PLANLARIMDA BARO BAŞKANI OLMAK YOKTU

Dostlarım, meslektaşlarım, önerinceye kadar baro başkanı olmak gibi bir düşüncem olmadı. Hedefim hep iyi bir hukukçu olmak oldu. Hukukçu olmayı çok önemsiyorum. Mevzuat bilgisi çok olan hukukçu zannediliyor. Halbuki hukuk mevzuatın üstündedir. Anayasa hükmü de olsa hukuka uygun olması gerekir. Değişik bir ifade ile hukuka uygun olmayan norm anayasa hükmü de olsa meşru değildir. Mevzuat veya hukuk normları zamanla eskir. Bunun için değiştirilir. Ancak hukuk ve adalet hiçbir zaman eskimez. Zamanla değerinden hiçbir şey kaybetmez.

ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRDİK

İstanbul 2 Nolu Baromuzun Genel Kurul'u pandemi koşulları sebebiyle 3 kez ertelendi. Böylece seçimli ilk genel kurulumuzu 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde Fatih Mimar Sinan Stadında gerçekleştirdik. Ertelemeler sebebiyle uzun bir seçim dönemi geçirmiş olsak da ekibimizle beraber çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük.



Baromuzun merkezi şu an Üsküdar, Altunizade'de bulunmaktadır. Mevcut merkezimiz projelerimizi gerçekleştirmek için yapacağımız programlara yetecek bir merkez değil. Bu bakımdan daha büyük bir binaya acil ihtiyacımız var. Bir yandan seçim kampanyası sürdürürken bir yandan da projelerimizi gerçekleştirebileceğimiz büyüklükte bir mekân arayışı içine girdik.

YILLARDIR 2. BAROYU SAVUNUYORDUK

Bu değişikliği biz yıllar önce savunmaya başladık. Neden bir ilde birden fazla baro olmasın? Neden avukatlar mesleği icra edebilmek için tek bir baroya kaydolmaya mahkûm olsun? Neden avukatlar mensubu bulundukları baroya daha fazla aidiyet hissetmesin? Neden avukatların baro tercih hakkı olmasın? sorularıyla çıktığımız yolu başarıyla tamamladık.

Bu husustaki mevzuat değişikliğine yapılan eleştirileri iki başlık altında toplamak mümkündür. Birincisi meslektaşlar dışından gelen ve iftira niteliği taşıyan iddialar. Şüphe yok ki bunlar bu değişikliği önlemeye yönelik kötü niyetli yaklaşımlar idi. Tafsilatına girmeye gerek yok kamuoyu bu eleştirilerin niteliğini ve kimler tarafından yapıldığını biliyor. İkincisi meslektaşlarımızdan gelen, ancak gerçeğe tekabül etmeyen gereksiz kaygılara dayalı eleştirilerdi. Maalesef bu eleştiriler İstanbul 2 No'lu Baromuzun üye sayısının arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmasını engelledi. Bütün bunlara rağmen biz hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMI GENİŞLEDİ

Sonuç itibariyle İstanbul'da İstanbul 2 No'lu baromuz kuruldu. Bu vesile ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Artık İstanbul'da görev yapan meslektaşlarımız istedikleri baroyu tercih edebilme imkanına kavuşmuştur. Örgütlenme özgürlüğünün kapsamı genişlemiştir. Mesleğe ve meslektaşa hizmet için barolar arasında tatlı bir yarış başlamıştır. Bu yarışın sonunda hangi baro önde olursa olsun meslek ve meslektaşlar kazanacaktır.



İstanbul 2 No'lu Barosu olarak üyelerimizin her derdi ile birebir ilgileneceğiz. Onların mesleği icra ederken karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırma gayreti içinde olacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Baromuzu ülkemizdeki bütün avukatların barosu olarak görüyoruz. Değişik bir ifade ile bizim baro olarak yapacağımız faaliyetler aynı zamanda avukatlık mesleğine ve ülkemizdeki bütün avukatlara fayda üretecektir.

İDEOLOJİK, KAMPLAŞTIRICI KAVGALARDAN KURTULDUK

Baromuz; kısır, faydasız, ideolojik, kamplaştırıcı, ötekileştirici, ayrıştırıcı tartışmaların dışında ve üstünde olacaktır. Üyeler ve meslektaşlar arasında ayrım yapmayacaktır. Yasakçı değil özgürlükçü olacaktır. Adalet ve hak noktasında sabit duracağız. Hukukçuların ve hukuk kurumlarının böyle olması gerekir.

BİZ BAŞARILI OLURSAK DİĞER MESLEK ODALARINA DA ÖRNEK OLACAK

Baromuzun başarılı olması hiç şüphe yok ki diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekküllerine, meslek mensuplarına da örnek olacaktır. O meslek mensuplarının da tercih imkânı olacak, örgütlenme özgürlüklerinin kapsamı genişleyecektir.

Birçok bakımdan kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu milletin mensubu, şehitlerin varisi olarak bu millete hukuk üretme, hakkı savunma, adalete hizmet etme borcumuz var. Milletimizin hukukunu savunmak da boynumuzun borcudur. Meslek hayatımız boyunca darbecilerin karşısında durduk. Darbe sanıklarının yargılandığı davalarda milletin hukukunu savunduk. 28 Şubat Post Modern darbesine ilişkin yargılamalarda milletin iradesini ve hukukunu savunduk. 15 Temmuz darbe teşebbüsü yargılamalarında milletimizin, gazilerimizin şehit yetimlerinin ve şehitlerimizin haklarını savunduk. Şimdi ise bir hukuk kurumu olarak da milletimizin hukukunu savunacağız.

BİR DİLEKÇE İLE 2. BARO'YA GEÇEBİLİRLER

Öncelikle ve önemle ifade etmek isterim ki bir avukatın baro değiştirmesi hiçbir düzen değişikliği gerektirmemektedir. Özgür iradeleri gereği verecekleri bir dilekçe ile nakil işlemleri çok kısa bir sürede gerçekleşmektedir.



Hem Anayasa hem Avukatlık kanunu ve hem de işin tabiatı gereği barolar; üyelerinin yararı için çalışmalı, mesleğin icrasının önündeki engelleri kaldırmalı, mesleğin ve meslektaşın saygınlığının olması gereken yere ulaşması için mücadele etmeli, üyelerinin sorunlarını birebir tespit edip çözümü için mücadele etmelidir.

YASAKÇI DEĞİL ÖZGÜRLÜKÇÜ OLACAĞIZ

Baromuz her zaman milletin yanında, darbecilerin karşısında olacaktır. Üyelerimiz ve tüm meslektaşlarımız için yasakçı değil özgürlükçü olacağız. Kıyafeti nedeniyle üyemize ceza verme haksızlığına, yasakçılığına hiçbir zaman düşmeyeceğiz.

Baro başkanı ve yönetimi olarak her zaman ulaşılabilir olacağız. Baro başkanı olarak üyelerime söz verdim. Başkanlarının telefonu kendileri için 24 saat ulaşılabilir olacaktır.

Baromuz genç meslektaşlarımız için bir akademi gibi çalışacaktır. Genç meslektaşlarımız tecrübeli üstatlarının tecrübelerinde her istediklerinde yararlanabilecek, üstatlarımız genç meslektaşlarımıza her istediklerinde danışmanlık hizmeti verecektir. Üyelerimizin mesleği icra ederken karşılaştıkları her engelde Baromuz yanlarında olacaktır.

HER DÜNYA GÖRÜŞÜ BAROMUZDA YERALACAK

Her dünya görüşünden meslektaşımız baromuzda kesinlikle olabilecek. Biz insanı kendisi yapan en önemli unsurlardan birinin onun inancı, dünya görüşü olduğunu düşünürüz. Biz inancımız gereği; en fazla kendi dünya görüşümüzün bir insan için daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Muhatabımız da bunu söyler. İnsan aklı ve fıtratı doğruya meyillidir. Zorla yaptırılan bir şeyden yapana da yaptırana da fayda gelmez. Biz Yaratıcının özgür bıraktığı insana yasaklar getirmenin ne büyük bir zulüm olduğunu, başörtüsü yasağı ve sair yasaklarda gördük. Yasakların insanları çift kimlikli, iki yüzlü yaptığını gördük. Yasakları uygulayanların ne kadar zalimleştiklerini, yasağa maruz kalanların ne büyük acılar yaşadığını gördük. Bu yanlışların yakınından geçmemiz dahi bize yakışmaz.

HEDEFİMİZ 10 BİN ÜYE

İlk hedefimizi 5 bin üye, ondan sonraki hedefimizi 10 bin üye olarak belirledik. İstanbul 2 No'lu Baromuz en kısa zamanda üye sayısı itibariyle Türkiye'nin en güçlü birkaç barosundan biri olacaktır.

İstanbul 2 No'lu Baromuz hiç şüpheniz olmasın yaptığı faaliyetler itibariyle ise Türkiye'nin en güçlü barosu olacaktır.