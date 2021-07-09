Kuzey Marmara Otoyolu’nda yem yüklü TIR devrildi: 2 ölü

avuz Sultan Selim Köprüsü istikametine gitmekte olan 54 AFF 847 plakalı hayvan yemi yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. TIR'da bulunan iki kişi, bulundukları yerde sıkıştı.







İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.TIR'da sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.





CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada hayatını kaybeden kişilerin Hakkı Barutçu ve İlhami Bayrak olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Barutçu ve Bayrak'ın cenazeleri Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Devrilen TIR vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.



