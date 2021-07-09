Savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan kurtulacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Külliye'den, A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri Açılışı, Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağı'nın Teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'ne katıldı. Erdoğan, şunları söyledi:
Bu önemli projeyle aynı anda iki uçağın yenilemesinin yapılabileceği tesisi ülkemize kazandırdık. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, ilk ve tek bakım yenileme onarım merkezi haline gelmiştir. Yılda 125 milyon liranın ülkemizde kalması sağlanmıştır.
Ülkemizi savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz.
Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız.
Geçmişte dışa bağımlılığın bedelini ödemiş bir ülkeyiz. Kıbrıs Türk
'üne sahip çıktığımız için üç yıl boyunca bırakın parasını peşin ödediğimiz uçakların verilmesini, bakım için gönderdiğimiz uçaklar bile bize teslim edilmedi. Hatta hangarda saklanan uçaklar için masraflar bize ödettirildi.
Sınır ötesi harekâtlarda sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Terör örgütlerin elebaşları, meşru siyasetçi gibi kırmızı halılar serilerek ağırlandı. Bu ikiyüzlülükleri esefle takip ederken, kendi hazırlıklarımıza da hız veriyoruz. Ülkemiz talep ettiğinde kırk dereden su getirilen silahlar, DEAŞ'la mücadele kisvesi altında Suriye
'deki teröristlere binlerce TIR ve uçak seferiyle teslim edildi.
Birilerinin sürekli peşkeş çekiyorlar diyerek karaladığı projeler, Türk savunma sanayiinin geleceğine yapılan en kritik yatırımlardır. Tek icraatları fabrika kapatmak olanların, diğer vizyon projelerimiz gibi elbette bunları da anlamasını beklemiyoruz. Özel sektör, sınırlı imkânlarla çok büyük başarılara imza atıyorlar.
İHA, SİHA
ve TİHA
yönetiminde artık dünyanın 3-4 ülkesinden biriyiz. Bugün yerlileştirme ve millileştirme faaliyetleri kapsamında 10 firmamıza sertifikalarını veriyoruz. İnşallah ülkemiz hedeflerine çok daha hızlı ulaşacaktır. Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar
da "Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası
'nın Nuri Demirağ
'ın, Vecihi Hürkuş
'un uçak fabrikalarının, Nuri Killigil
'in milli silah fabrikasının ve Devrim otomobillerinin akıbeti gibi olmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.