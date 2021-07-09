Vakaların yüzde 80’i Delta varyantı olacak

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülay
Korukluoğlu, ağustos ayında vakaların yüzde 80'inin delta varyantı olacağını belirtti. Sakarya Üniversitesi
(SAÜ) Tıp Fakültesi'nin çevrim içi düzenlediği "Kovid-19 Güncelleme; Aşılar, Mutasyonlar ve Delta Varyantı" başlıkla programa katılan Korukluoğlu, henüz delta varyantı vakalarıyla ilgili net sayı veremeyeceğini belirtti. Delta varyantının hızlı yayılmasının beklenmedik bir şey olmayacağını ifade eden Korukluoğlu, "Benim açımdan önemli olan ise bunun ne kadar yatakta tedaviye ya da ölüm oranına sebep olabileceğidir. Bildiğim delta vakalarda kötü bir geri bildirim yok. Pozitiflik oranları ülkemizde hala düşük. İngiltere
'de de vaka sayıları artıyor ama hastanelerdeki doluluk oranları düşüyor. Bizim açımızdan en önemli şey budur, aşıdan beklediğim en büyük fayda da bu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. "Şuna inanıyorum ki, delta varyantı ağustos ayı içerisinde vakaların yüzde 80'ini kapsayacak" ifadesini kullanan Korukluoğlu, aşılanmanın yanında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. AA