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Giriş Tarihi: 10.7.2021

15 Temmuz özel film haftası başladı

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
15 Temmuz özel film haftası başladı
Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılı kapsamında "On5Sıfır7" film haftası başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle 15 Temmuz Derneği'nin gerçekleştirdiği "On5Sıfır7" film haftasının açılış töreni önceki gece Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan "Film haftasındaki 17 film inanılmaz. Bu dünyada zalimlere karşı mazlumların iş birliğini gerçekleştirecek mekanizma da yine beyazperdeden geçecek" dedi. Törende FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nasıl sızdığını anlatan "Mahrem" belgeselinin ilk bölümü izlendi.
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15 Temmuz özel film haftası başladı
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