Çözüm sürecini HDP bitirdi

Başkan Erdoğan, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır
Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışında konuştu:
AK Parti
'yi kurduğumuzda buraya geldik, "Bizden ne istiyorsunuz" diye sordum, "OHAL'i kaldırın" dediniz. Söz verdik, sözümüzü yerine getirdik. Terörden beslenenler, sırtını size değil de PKK
'ya dayayanlar ne yaptı? Utanmadan, yüzü kızarmadan, bozuk plak gibi sürekli barış, demokrasi, kardeşlik diyenlerin maskelerini hep beraber indirmeye var mıyız? Son 40 yılda öldürdükleri, dağa çıkardıkları, hayatını kararttıkları 50 bin Kürt kardeşimin kanına giren bunlar değil mi?
Kurdukları partilerde demokrasi kelimesini hiç eksik etmediler. Hangi demokraside seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları örgüt üyelerine hesap verir? Hangi demokraside merkezin verdiği araçlar hendek, çukur kazmak için kullanılır. Hangi demokraside devletin yatırım için gönderdiği ödenekler yollara mayın için kullanılır. KCK, PKK, HDP
'siyle Kürt kardeşlerimin iliğini sömüren bu çete, son bin yıldır bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir.
Evet çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran biz olmadık. Bunların gizli gündemleri, art niyetleri sonlandırdı. Hiçbir zaman meşru, demokratik, hukuk düzeninde siyaset yapmayı düşünmediler. Diyarbakır'ı, Sur
'u köstebekler gibi kazananlara "Siz ne yapıyorsunuz" demediler.
Bunlar, Kürt düşmanı. Çünkü bunlar insanlık düşmanı. Bunlar 1940'lardaki tek parti yönetimindeki CHP
zihniyetinin günümüzdeki versiyonu. Şimdi CHP, HDP, İYİ Parti
beraber yürüyorlar mı? Al birini vur ötekine.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Kandil'in komiseri diye ne idüğü belirsiz birine hesaba çektirdi, tokatlattırdılar. Devletin görevlendirdiği kamu personeline kayyum diyenler, örgütün gönderdiği çapulculara hizmet etmediler mi? Bunları görevden almazsak size ihanet etmiş olurduk.
Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile işbirliği yapıyor. Tek dertleri, tek projeleri Tayyip Erdoğan'sız AK Parti ve Türkiye. Bunları gördüğünüz yerde yakalarına yapışın "Çözüm sürecini bitirmek için kim size talimat verdi? Suriye'de önünüze gelen herkesin aparatı olma talimatını kimden aldınız" diye sorun.
CEZAEVİ KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK
Diyarbakır Cezaevi
'ni boşaltıyor ve kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz. Diyarbakır'ın hafızasındaki kötü bir anıyı siliyoruz. Son 10 yılda 46 katrilyon lira yatırım yaptık. 6207 yeni derslik kazandırdık. Yurt yatak kapasitemizi 5 bin 300'e çıkardık. 42 spor tesisi yaptık. Şimdi sizlere bir müjde. Diyarbakır 1000 yataklı Kayapınar Şehir Hastanesi ihalesini 19 Temmuz'da gerçekleştiriyoruz. Suriçi'ni adeta baştan aşağı yeniledik. Diyarbakır'ı şehir içinde raylı sisteme kavuşturmak için kolları sıvadık.