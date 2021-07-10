Kızı terör örgütünden kurtulan Diyarbakır annesinden Başkan Erdoğan'a: Sayende güç buluyoruz

Anne Türkan Mutlu, şunları kaydetti:

"Ben kızımın, Ceylanımın acısını 8 senedir çekiyorum. Bir HDP milletvekili diyor ki 'Diyarbekir annelerinki timsah gözyaşı!' Allah aşkına; burada hangi anne çocuğuyla timsah gözyaşı döküyor! Sen 8 senedir benim evladımı elimden almışsın! Ölü mü, diri mi, nerede yaşıyor, var mı, yok mu; bana söylemiyorsun! Bir anne olarak evladımı bir dakikalık görmeye benim hakkım yok! Ama ben bugün evladımı senin kapında istiyorum ve haksızım öyle mi? Sayın Cumhurbaşkanım, ben sana bir şey söyleyeyim.