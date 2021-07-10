Son dakika: 10 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları

AŞILAMA HIZLA SÜRÜYOR

Bu süreçte aşılama çalışmaları da hız kazandı. Aşılamada yaş grubu hızla 18 yaşa kadar indirilirken, şimdiye kadar (1.2. ve 3. doz toplamı) 57 milyonu aşkın vatandaşımız aşılandı. Ülkemizde koronavirüse karşı mücadele tüm hızıyla devam ederken, Sağlık Bakanlığı 10 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte 10 Temmuz koronavirüs tablosu...

10 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 217 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,56, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,34 olarak kayda geçti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 387 bin 105 aşı uygulandı.