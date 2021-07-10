Son dakika: Alüminyum folyoya sarıp kaçırmak istediler! Suçüstü yakalandılar

İstanbul Polisi; kaçak göçmenleri 500 Euro karşılığında tırlarla yurt dışına kaçırmaya çalışan iki kişiyi yakaladı. Bir tırda üç kaçak göçmen bulundu. X-RAY cihazlarının tır içerisindeki vücut ısısını tespit etmesine engel olmak için kaçak göçmenlerin özel yapılı bir alüminyum folyoya sarıldıkları belirlendi.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nde yük taşımacılığı yapılan bir tırın dorsesinde Suriye uyruklu üç kişinin olduğunu tespit etti. İki şüpheli operasyonla yakalandı. Araştırmalarda; kaçak göçmenlerin 500 Euro karşılığında kaçakçılarla anlaştıkları ve tırın dorsesinin mührüne zarar vermeden özel bir yöntem kullanılarak dorse kapağı açılarak saklandıkları tespit edildi. Kaçak göçmenlerin, X-RAY cihazlarının tır içerisindeki vücut ısısını tespit etmesine engel olmak için özel yapılı bir alüminyum folyoya sarıldıkları belirlendi.





1.5 AYDA 123 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI



Son 1.5 aylık sürede İstanbul'da peş peşe düzenlenen "Göçmen Kaçakçılığı" operasyonlarında 17 şüphelinin yakalandığı ve 123 düzensiz göçmenin kurtarılarak muhafaza altına alındığı belirtildi. Operasyonlarda üç minibüs, bir otobüs, 10 kamp malzemesi, iki deniz aracı, iki kürek, altı cep telefonu ve göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 215 lira nakit para ele geçirildi. Sekiz şüpheli tutuklandı.