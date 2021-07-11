Denizin ortasında aç, susuz, uykusuz 21 saat

Antalya
'da girdiği denizde iki kere akıntıya kapılan ve lodosa yakalanan Muhittin Soyaltın, 21 saat boyunca suda verdiği yaşam mücadelesini kazanarak hayatta kaldı. Yurt dışına sebze-meyve ihracatı yapan iş insanı 60 yaşındaki Muhittin Soyaltın, Muratpaşa
ilçesindeki falezlerde girdiği denizde, akıntıya kapılarak açığa sürüklendi. Akıntıdan kurtulmak için Düden Şelalesi
'ne çaprazlama yüzen Soyaltın, burada ikinci bir akıntıya ve lodosa kapılarak sahilden 5-6 kilometre açığa düştü. Soyaltın, Düden Şelalesi'ne gelen iki tur teknesine ve bir balıkçı teknesine sesini duyuramayınca, 21 saat denizde mahsur kaldı. Saatlerce yüzen Soyaltın, Kundu
turizm merkezindeki bir otelin sahiline ulaşmayı başardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Soyaltın, vücudundaki yanıklar ve gözlerindeki görme kaybı nedeniyle 4 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Görme yetisinde kayıp olan Soyaltın, önümüzdeki günlerde gözlerinden ameliyat olacak.
Falezlerdeki plajın sürekli gittiği bir yer olduğunu, 4 Temmuz'da gittiği plajda saat 07.00 gibi denize girdiğini ve açıldığını anlatan Soyaltın, "Farkında olmadan akıntıya kapıldım. Deniz de dalgalıydı. Akıntı ve dalgalar beni açığa sürükledi. Denizden 3 mil yani yaklaşık 5-6 kilometre uzaktaydım. Açlık, susuzluk ve uykusuzluk etkiledi. Gözlerim de iyice görmez oldu. Sadece ışığı fark edebiliyordum" dedi. Denizde sürekli dua ettiğini belirten Soyaltın, "Bu dualar, gerçekten Rabbimle konuşmak gibi, o kadar güzel geldi ki. Kur'an-ı Kerim'den sureler okudum. Denizin sakinleşmesi işimi kolaylaştırdı. Kendimde o anda bir hafiflik hissettim. Sanki yeni denize giriyormuş gibi. Işığın olduğu tarafa doğru yüzmeye başladım. 07.00'de girdiğim denizden, 10 deniz mili yaklaşık 18 kilometre yolu yüzerek, ertesi gün saat 04.00'te Kundu'daki bir otelin plajına ulaştım. Hiç bilincimi kaybetmedim, ölüm korkusu yaşamadım" diye konuştu.