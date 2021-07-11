Golden cinsi ‘Rafi’ anahtarla kapıyı açıyor

Bolu
'da, Golden cinsi yetenekli köpeğin sahibiyle yaşadığı apartmanın kapısını ağzıyla anahtar çevirerek açabilmesi görenleri şaşırtıyor. Karacasu
beldesinde yaşayan Hikmet Velioğlu
'nun yaşadığı evin bahçesinde 7 yavrusu ve kedilerle birlikte kalan Rafi adlı köpek, apartmandan içeri girmek istediğinde hem kapıya bağlı teli çekerek hem de kapının üzerindeki anahtarı ağzıyla çevirerek açabiliyor. Velioğlu ile duygusal bağ da kuran köpeğin yeteneğini görenler hem şaşırıyor hem de kahkahalara boğuluyor. Velioğlu, "Daha önce kapının üzerinde tel vardı. Kapıyı teli çekip açıyorduk. Bizden görerek ağzıyla teli çekip kapıyı açıyordu. Sonra ağabeyim, 'Bu teli çıkaralım. Kendimiz anahtarla açalım' dedi. Bir müddet sonra biz anahtarla açıp girerken bizi görüyor. Bir gün eve çıkıyorum, kapıyı kapattım. Kapı açıldı. Herhalde iyi kapanmadığı için açıldı dedim. Tekrar kapattım. Yine açıldı. Tekrar kapatıp eve çıkarken Rafi'nin anahtarla oynadığını gördüm. Kapı açılınca inanamadım. Ağzıyla anahtarı çevirip kapıyı açıyor" dedi.