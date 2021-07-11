Sanat en temel ihtiyaç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, Türkiye Diyanet Vakfı
'nın (TDV) "Hayata Köprü Sanat Projesi"nin pilot olarak uygulandığı Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi'nde tiyatro eğitimi alan çocuklar ve gençlerin hazırladığı "Buğday Tanesi" adlı tiyatro oyununu izledi. Erdoğan, program öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
ile birlikte 2021'in Yunus Emre yılı olması dolayısıyla "Yunus Emre" temasıyla Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan "Bizim Yunus" sergisini ziyaret etti. Daha sonra da tiyatro salonuna geçti ve oyunu izledi. Oyunu izleyenler arasında, İstanbul Müftüsü ve TDV İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı
, TBMM
Başkanı Mustafa Şentop
'un eşi Sabriye Şentop
, Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Huriye Martı
ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya
gibi isimler de yer aldı. Bakan Derya Yanık, çocukların enerjisini hissettikleri bu programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
'SANATI HAYATA YANSITACAKLAR'
Emine Erdoğan ise programda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:
Sanat, insanın en temel ihtiyacı. Proje, devlet korumasındaki çocukları Türk İslam sanatları ve tiyatro ile tanıştırmayı hedefledi. Hem milli ve manevi değerlerimizi tanıyacakları hem de kendi iç dünyalarını keşfedecekleri bir yolculuk onları bekliyor. Belki aralarından bazıları ileride, kıymetli birer ebru, kaligrafi ya da tiyatro sanatçısı olacaklar. Sanatla kazanacakları üstün karakteri hayatlarına yansıtacaklar.
Devletimiz, koruması altına aldığı çocukların iyi yetişmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için seferberdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, çocuklarımızın desteklenmesi için oluşturduğu birçok model var. Aile birliğinin güçlendirilmesi ilkesiyle 138 bine yakın evladımız ailesinin yanında destekleniyor. Evlat edinilen çocuk sayımız 18 bine ulaştı. Devlet korumasına alınan çocuklarımız, sıcak bir yuva ortamında yaşamlarını sürdürüyorlar. Tabii, büyük bir başarıyla yaygınlaşan 'Koruyucu Aile Modeli'miz de çocuklarımız için en çok istediğimiz modeldir. 2002'de 515 olan koruyucu aile sayımız, bugün itibarıyla 6 bin 687'ye yükseldi.
Koruyucu aile yanına yerleşen çocuklarımız arasında yüzlerce engelli evladımızın olduğunu da ifade etmek isterim. Hatta bu yavrularımız arasında yüzde 100 engelli çocuklarımız da var. Birçok insanımızın, hepsi birbirinden kıymetli bu çocuklarımızı, ailelerine katmak istediklerini biliyorum. Devletimiz, çocuklarımızın sağlıktan eğitime tüm masraflarını karşılıyor. Koruyucu ailelerimizden tek beklediğimiz, sadece güzel gönüllerinde yer açmalarıdır.
(Çocuklara ve gençlere seslenerek) Hepiniz pırıl pırılsınız ve çok kıymetlisiniz. Geleceğinizin güzel ve aydınlık olacağından hiç şüpheniz olmasın. Devletimizin koruması altında yetişmiş ve toplumda çok iyi yerlere gelmiş nice ablanız, abiniz var. Kimisi doktor, mühendis, bürokrat, kimisi sanatçı, sporcu... Siz de kendinize güvenin ve hedeflerinizi büyük tutun.