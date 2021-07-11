Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la sohbetinde "Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz. Bu gücü 30 sene önce görseydik, belki bu kadar anne bugünkü gibi ağlamazdı Türkiye
'de" dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Erdoğan'ın kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Türkan Mutlu ile sohbet ettiği anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Kızı Ceylan'ın acısını 8 senedir yaşadığını belirten Mutlu, "Bir HDP milletvekili diyor ki 'Diyarbakır annelerininki timsah gözyaşı.' Allah aşkına burada hangi anne çocuğu için timsah gözyaşı döküyor? Sen 8 senedir benim evladımı elimden almışsın. Ölü mü, diri mi, nerede yaşıyor, var mı, yok mu, bana söylemiyorsun. Bir anne olarak evladımı bir dakikalık görmeye benim hakkım yok. Ama ben bugün evladımı senin kapında istiyorum ve haksızım öyle mi?" diye konuştu. Diyarbakır'da 2 senedir eylem yaptıklarını ancak 7 senedir Diyarbakır'a geldiğini belirten Mutlu, sağlığının olumsuz etkilendiğini, ayakta en fazla 10 dakika durabildiğini söyledi.