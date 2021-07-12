Belediye Başkan Yardımcısının ruhsatı genelgeye aykırı çıktı

Adalar Belediyesi'ndeki usulsüzlüklere bir yenisi eklendi. Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in işlettiği Anamorfoz adlı yere alınan TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) kanuna aykırı verildiği öne sürüldü.



Adalar Belediyesi'nde ruhsattan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak bilinen Çelik'in kendi işlettiği Anamorfoz adlı yere alınan alkol satışı yapabilir belgesinde TAPDK maddelerine göre, belgesinin alınabilmesi için içki satılan yerin ibadethanelere 100 metre mesafe olması gerekiyor. Ruhsatı kardeşi üzerine görünen, Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in işlettiği Anamorfoz adlı yerin ise karşısında bulunan ibadethaneye uzaklığının 100 metrenin altında olduğu iddia edildi.





KENDİSİNE YETKİ İZNİ VERDİ

TAPDK belgesi alabilmek için genelgede istenen belgeler arasında, 'Perakende Alkollü İçki Satış Belgesi veya Açık Alkollü İçki Satış Belgesi almak isteyenler ruhsat veriliş tarihinden itibaren 1 ay geçmiş ise, bağlı bulundukları ilçe belediyesinden örgün eğitim kurumları ve ibadethanelerden 100 metre mesafe uzaklık şartına uygunluk yazısı getirmek zorundadırlar' hükmü bulunuyor. Ancak Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik bu hükme rağmen kendi işletmesine hemen karşısında kilise olmasına rağmen 'alkol satışı yapabilir' diyerek belge verdiği öğrenildi.



'BU SORUNA CEVAP VER'



Adalar DSP İlçe Başkanı Nail Murat Pekin konuya ilişkin, "Adada bütün esnaflarımız namusu ile para kazanmaya çalışıyor. Ama bu şahısa gelirsek Kendisi o koltuğa oturur oturmaz 6 Temmuz 2020 de fıçı bira isimli yerin bitişiğindeki kahvaltı verdiği yer için Anamorfoz isimli kendi şirketine 791346 numaralı kayıt belgesiyle içkili lokanta ruhsatı çıkartıp kardeşi adına 34260554Aİ sicil numarası ile TAPDK Açık alkol satış belgesi alıyor. Ruhsatı veren makamda kim var? Bizzat kendisi. Peki bu yer nerede?



Güldalı sokak no 8'de. Bakıyoruz tam karşısında 10 metre önünde Panaiya kilisesinin kapısı var. Hadi dedi ki o arka kapı, peki kilisenin ön kapısıyla arasında kaç metre var? Tam 74 metre. Kanun ise 'İbadethane ile arasında 100 metreden az olamaz' diyor. Şimdi soralım. Sen kendi kardeşin ile ortak olduğun şirkete ki aslında o yer gerçekte sana ait, o ruhsatı verirken TAPDK belgesi alabilmeniz için 100 metre uygunluk yazısını kim verdi? Hadi bakalım ben merak ediyorum. Saygıdeğer yetkililer bu konuda ne işlem yapacak diye. Öyle değil mi, önüne çıkan esnafa yanındaki üç beş yağdanlıkla eziyet etmek kolay. Önce yukarıdaki soruma cevap ver bakalım" dedi. Öte yandan, esnafa vizyonsuz dediği öne sürülen Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik'e ait olan Fıçı birahanesinin ruhsatı sadece kendisinin kiracısı olduğu binanın içi ile sınırlı olmasına rağmen bulunduğu sokağı işgal ettiği ve kanuna aykırı şekilde açık alkol satışı yaptığı belirtildi.