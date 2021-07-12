‘Ben Ömer’ belgeselinin ilk gösterimi çarşamba Atlas Sineması’nda

15 TEMMUZ
hain darbe girişiminde
Türk tarihinde
yerini alan
Niğde Çukurkuyulu astsubay Ömer Halisdemir
'i tanımak
ve tanıtmak amacıyla ise çarpıcı
bir belgesel hazırlandı:
"Ben Ömer." Yönetmen Mesut Gengeç
'in 2.5 aylık
bir çalışma sonrası hazırladığı
belgeselin çekimleri
ise Niğde Çukurkuyu
ve İstanbul
'da gerçekleşti.
Halisdemir daha yeni toprağa
verilmişken, şehit evinde
taziyeler devam ederken,
köyünde baba Hasan Hüseyin
Halisdemir başta olmak üzere
çocukluk arkadaşları, köylüleri,
silah arkadaşları ve güvenlik
strateji uzmanlarıyla röportajlar
gerçekleştirildi. Belgesel içeriğine
uygun olarak drama canlandırmalar
yapıldı. Müzikleri Engin Arslan tarafından
gerçekleşen belgeselin genel
koordinatörlüğünü ve metin yazarlığını
Bülent Günal yaptı. Ben Ömer'in
proje sorumluluğu ve kurgusunda
ise Yılmaz Aydın'ın imzası bulunuyor.
Belgeselin ilk özel gösterimi
İstanbul Valiliği ev sahipliğinde
14 Temmuz çarşamba saat 19.00'da
tarihi Atlas Sineması'nda yapılacak.
Özel gösterime TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya ile iş, sanat
ve spor dünyasından
konuklar katılacak.
İHA