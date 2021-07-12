Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri ‘Ben Ömer’ belgeselinin ilk gösterimi çarşamba Atlas Sineması’nda
Giriş Tarihi: 12.7.2021

‘Ben Ömer’ belgeselinin ilk gösterimi çarşamba Atlas Sineması’nda

‘Ben Ömer’ belgeselinin ilk gösterimi çarşamba Atlas Sineması’nda
15 TEMMUZ hain darbe girişiminde Türk tarihinde yerini alan Niğde Çukurkuyulu astsubay Ömer Halisdemir'i tanımak ve tanıtmak amacıyla ise çarpıcı bir belgesel hazırlandı: "Ben Ömer." Yönetmen Mesut Gengeç'in 2.5 aylık bir çalışma sonrası hazırladığı belgeselin çekimleri ise Niğde Çukurkuyu ve İstanbul'da gerçekleşti. Halisdemir daha yeni toprağa verilmişken, şehit evinde taziyeler devam ederken, köyünde baba Hasan Hüseyin Halisdemir başta olmak üzere çocukluk arkadaşları, köylüleri, silah arkadaşları ve güvenlik strateji uzmanlarıyla röportajlar gerçekleştirildi. Belgesel içeriğine uygun olarak drama canlandırmalar yapıldı. Müzikleri Engin Arslan tarafından gerçekleşen belgeselin genel koordinatörlüğünü ve metin yazarlığını Bülent Günal yaptı. Ben Ömer'in proje sorumluluğu ve kurgusunda ise Yılmaz Aydın'ın imzası bulunuyor. Belgeselin ilk özel gösterimi İstanbul Valiliği ev sahipliğinde 14 Temmuz çarşamba saat 19.00'da tarihi Atlas Sineması'nda yapılacak. Özel gösterime TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile iş, sanat ve spor dünyasından konuklar katılacak. İHA

ARKADAŞINA GÖNDER
‘Ben Ömer’ belgeselinin ilk gösterimi çarşamba Atlas Sineması’nda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA