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Giriş Tarihi: 12.7.2021 14:29

Fatih’in Turizm Elçileri göreve başladı! Turistlere tarihi yardımadayı tanıtacaklar

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Fatih’in Turizm Elçileri göreve başladı! Turistlere tarihi yardımadayı tanıtacaklar

İstanbul Fatih’te gelenek haline gelen “Gönüllü Turizm Elçileri” projesi kapsamında turistlere tarihi yarımadayı tanıtması için görevlendirilen 200 turizm elçisi genç, Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle işbaşı yaptı. Bu yıl 11’incisi düzenlenen proje ile farklı ülkelerden gelen birçok turist, tarihi yarımadaya ait her bilgiyi gönüllü turizm elçisi gençlerden alacak. Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan “Bu proje ile hem gençlerimiz dillerini geliştirme fırsatı bulacak hem de turistlerimiz tarihi yarımadaya ait her bilgiye anında ulaşabilecek” dedi.

Fatih Belediyesi'nin bu yıl 11'încisini düzenlediği Gönüllü Turizm Elçileri projesi için Sultanahmet Meydanı Alman Çeşmesi önünde tören düzenlendi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın da katıldığı törenin ardından, turistlere tarihiyi yarımadayı tanıtması için görevlendirilen 200 genç turizm elçisi, üzerlerinde farklı dillerde "Bana sor" yazan tişörtleri ile Sultanahmet, Eminönü, Ayasofya, Yerebatan, Divanyolu ve Kapalıçarşı olmak üzere toplamda 6 bölgede sahaya indi. Geliştirilen bu proje ile ünlü tarihçi Ahmet Anapalı'dan tarihi yarımadadaki eserler hakkında dersler alan gençlerin hem turistlere yardımcı olması, hem de yabancı dillerini geliştirmesi hedefleniyor.

TARİHİ YARIMADANIN YÜZÜ OLACAKLAR

Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan "Tarihi Yarımdada, Türkiye'nin turizm potansiyelinin en yüksek olduğu alanlardan bir tanesi. Bu gençlerimiz de yıllardır Fatih'te uygulanan Gönüllü Turizm Elçileri projemiz, geçen yıl pandemi nedeniyle iptal edilmişti. Bu yıl turizm sezonu başladı. Eğitimlerini aldılar ve sahaya indiler. Bu gençlerimiz, İstanbul'a gelen turistlere yol gösterme ve bilgilendirme anlamında yardımcı oluyorlar. Hepsi lise ya da üniversite düzeyinde öğrenciler. Bu proje, örnek teşkil edecek bir proje. Bu gençler şimdi Tarihi Yarımada'nın yüzü olacaklar" dedi.

KAZAN KAZAN PROJESİ

Turistlere Fatih'i tanıtması için görevlendirilen 200 turizm elçisinden biri olan Alperen Kaya "Proje öncesinde ünlü tarihçi Ahmet Anapalı'dan tarihi yarımadamızdaki eserler hakkında dersler aldık. Bu sayede öğrendiğimiz bu bilgilerle turistlere yardımcı olacağız. Hem turistler ülkemizde daha kaliteli zaman geçirecek, hem de biz farklı ülkelerden gelen turistlerle iletişim halinde olarak yabancı dilimizi geliştireceğiz. Tam da kazan kazan projesi" diye konuştu. Turizm elçilerine takım liderliği yapan Nazlı Şevval Öztürk ise "Elçi arkadaşlarımız, 6 bölgede farklı dillerde turistlere yardımcı oluyorlar. Türkiye'yi daha iyi tanıtıyoruz. Burada farklı Japonca'dan Arapça'ya kadar farklı dil bilen birçok arkadaşımız var. Geniş yelpazede turistlere yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Fatih’in Turizm Elçileri göreve başladı! Turistlere tarihi yardımadayı tanıtacaklar
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