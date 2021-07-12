Fatih’in Turizm Elçileri göreve başladı! Turistlere tarihi yardımadayı tanıtacaklar

Fatih Belediyesi'nin bu yıl 11'încisini düzenlediği Gönüllü Turizm Elçileri projesi için Sultanahmet Meydanı Alman Çeşmesi önünde tören düzenlendi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın da katıldığı törenin ardından, turistlere tarihiyi yarımadayı tanıtması için görevlendirilen 200 genç turizm elçisi, üzerlerinde farklı dillerde "Bana sor" yazan tişörtleri ile Sultanahmet, Eminönü, Ayasofya, Yerebatan, Divanyolu ve Kapalıçarşı olmak üzere toplamda 6 bölgede sahaya indi. Geliştirilen bu proje ile ünlü tarihçi Ahmet Anapalı'dan tarihi yarımadadaki eserler hakkında dersler alan gençlerin hem turistlere yardımcı olması, hem de yabancı dillerini geliştirmesi hedefleniyor.

TARİHİ YARIMADANIN YÜZÜ OLACAKLAR



Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan "Tarihi Yarımdada, Türkiye'nin turizm potansiyelinin en yüksek olduğu alanlardan bir tanesi. Bu gençlerimiz de yıllardır Fatih'te uygulanan Gönüllü Turizm Elçileri projemiz, geçen yıl pandemi nedeniyle iptal edilmişti. Bu yıl turizm sezonu başladı. Eğitimlerini aldılar ve sahaya indiler. Bu gençlerimiz, İstanbul'a gelen turistlere yol gösterme ve bilgilendirme anlamında yardımcı oluyorlar. Hepsi lise ya da üniversite düzeyinde öğrenciler. Bu proje, örnek teşkil edecek bir proje. Bu gençler şimdi Tarihi Yarımada'nın yüzü olacaklar" dedi.

KAZAN KAZAN PROJESİ



Turistlere Fatih'i tanıtması için görevlendirilen 200 turizm elçisinden biri olan Alperen Kaya "Proje öncesinde ünlü tarihçi Ahmet Anapalı'dan tarihi yarımadamızdaki eserler hakkında dersler aldık. Bu sayede öğrendiğimiz bu bilgilerle turistlere yardımcı olacağız. Hem turistler ülkemizde daha kaliteli zaman geçirecek, hem de biz farklı ülkelerden gelen turistlerle iletişim halinde olarak yabancı dilimizi geliştireceğiz. Tam da kazan kazan projesi" diye konuştu. Turizm elçilerine takım liderliği yapan Nazlı Şevval Öztürk ise "Elçi arkadaşlarımız, 6 bölgede farklı dillerde turistlere yardımcı oluyorlar. Türkiye'yi daha iyi tanıtıyoruz. Burada farklı Japonca'dan Arapça'ya kadar farklı dil bilen birçok arkadaşımız var. Geniş yelpazede turistlere yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.