Hainlerle yüzleşmek için vücudundaki şarapnel parçalarını aldırmıyor

FETÖ'nün darbe girişimine karşı koymak için sokağa çıkan Ayhan Damar
, Milli Savunma Bakanlığı
'nın girişinde darbeci askerlerin hedef gözetmeksizin açtığı ateş sonrası ayağından ve omzundan yaralandı. Ayağında ve omzundaki şarapnel parçalarını aldırmayan Damar SABAH'a konuştu:
Bir yüzbaşı silahı seriye takıp sivilleri taradı. Vurulduğumuzu gören halk, büyük tepki gösterdi.
En son mahkemeye gittiğimizde darbeci Akın Öztürk
'ün yanında oturan darbeci bir astsubay "O gece toplanma kararını kimden aldınız" diye gazi ve şehit ailelerine sordu. Ne emri ya? Vatan elden gidiyor. Birinin emretmesine gerek yok ki. Biz asker doğduk asker öleceğiz. Vatan söz konusu olduğunda herkes silahını kuşanır ve ölüme koşar. Hainler tekrar darbe girişiminde bulunursa, bu sefer çocuğumla, eşimle, dostumla birlikte dışarı çıkar ve ölüme yürürüm.
Ayağımdaki ve omzumdaki şarapnel parçalarını bilerek aldırmadım. Her elimi attığımda 15 Temmuz'u yaşıyorum. Sürekli kaşınıyor ve kaşındıkça o günü unutamıyorum. O şarapnel parçaları benimle birlikte öbür tarafa gidecek. O hainlerle orada yüzleşeceğim. İlker TURAK /
SABAH