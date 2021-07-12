Hainlerle yüzleşmek için vücudundaki şarapnel parçalarını aldırmıyor!

FETÖ'nün darbe girişimine karşı koymak için sokağa çıkan Ayhan Damar, Milli Savunma Bakanlığı'nın girişinde darbeci askerlerin hedef gözetmeksizin açtığı ateş sonrası ayağından ve omzundan yaralandı. Ayağında ve omzundaki şarapnel parçalarını aldırmayan Damar, "Her elimi attığımda 15 Temmuz'u yaşıyorum. Sürekli kaşınıyor ve kaşındıkça o günü unutamıyorum. O şarapnel parçalarını bilerek aldırmıyorum. Benimle birlikte öbür tarafa gidecek. O hainlerle orada yüzleşeceğim" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı koymak için sokağa çıkan ve darbeci askerlerin hedef gözetmeksizin açtığı ateş sonrası bacağından ve omzundan yaralanarak gazi olan Ayhan Damar, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

SIKACAKSAN ADAM GİBİ SIK DEDİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatanı savunmak için o gece sokağa çıktığını belirten Ayhan Damar, "Çankaya Karakolu'nun zor durumda olduğunu öğrenince kalabalıkla birlikte o tarafa yöneldik. Karakolu hakimiyet altına aldıktan sonra Gençlik Caddesi'ne doğru ilerlemeye başladık. Oraya vardığımızda vatandaşlar tankın etrafını çevirmiş, tankın Genelkurmay Başkanlığı önüne doğru gitmesini engelliyordu. Tankın üstüne çıktık. İçinde 4 asker 1 yüzbaşı vardı. Tankın içindeki bir askeri çektik aldık. Askerler, yüzbaşının tankı sivil halkın üzerine sürmeleri için kendilerini tehdit ettiğini söyledi. Orasını kontrol altına aldıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın önüne geçtik. Bakanlıktaki darbecileri etkisiz hale getirmek için vatandaşlar kapıyı açmaya çalışıyordu. Hep beraber yüklendik ve kapıyı açarak içeri girdik. Bakanlığın içine girer girmez sağ tarafımdan mermi sesleri geldi. Havaya ateş ediyordur diye düşündüm. Baktım ki karşımda bir tane yüzbaşı var. 'Sen kime ateş ediyorsun, sıkacaksan adam gibi sık' dedim ve silahı seriye takıp sivil vatandaşları taradı. Yerden seken mermi parçaları ayağıma ve omzuma denk geldi. Oraya gidene kadar vurulan hiç kimseyi görmemiştim. İnanamadım. Bizim vurulduğumuzu gören sivil halk, büyük tepki gösterdi. Daha sonra hastaneye gittim" ifadelerini kullandı.

BİZ 5 YAŞINDA DA 55 YAŞINDA DA ASKERİZ

"Siz hiç Türkiye ile savaştınız mı? Siz kimsiniz? Türklerin bu vatanı hainlere vereceğini hiç aklınız kesiyor mu?" diyen Damar, "Bunları düşünmeden ülkemize saldıranlar mahkemelerde yalan söylüyor, şehit yakınları ve gazileri kışkırtıyorlar. En son mahkemeye gittiğimizde darbeci Akın Öztürk'ün yanında oturan darbeci bir astsubay çıktı, 'O gece toplanma kararını kimden aldınız' diye gazi ve şehit ailelerine sordu. Ne emri ya. Vatan elden gidiyor. Birinin emretmesine gerek yok ki. Biz asker doğduk asker öleceğiz. Biz 5 yaşında da askeriz, 55 yaşında da askeriz. Bizi kimsenin çağırmasına gerek yok. Vatan söz konusu olduğunda herkes silahını kuşanır ve ölüme koşar. Bu vatanın birliğini, dirliğini, bütünlüğünü bozmaya kalkan hainler tekrar bir darbe girişiminde bulunursa, bu sefer çoluğumla çocuğumla, eşimle, dostumla birlikte dışarı çıkar ve ölüme yürürüm" diye konuştu.

HAİNLERLE YÜZLEŞMEK İÇİN VÜCUMDAKİ ŞARAPNEL PARÇALARINI ALDIRMIYORUM

Milli Savunma Bakanlığı'nın girişinde darbeci askerlerin hedef gözetmeksizin açtığı ateş sonrası ayağından ve omzundan yaralanan Ayhan Damar, ayağımda ve omzumda ki şarapnel parçalarını bilerek aldırmadığını belirterek, "Her elimi attığımda 15 Temmuz'u yaşıyorum. Sürekli kaşınıyor ve kaşındıkça o günü unutamıyorum. O şarapnel parçaları benimle birlikte öbür tarafa gidecek. O hainlerle orada yüzleşeceğim" dedi.