Kaykay Park gençlerin hizmetine sunuldu

Zeytinburnu 700. Yıl Parkı'nda bulunan, 630 metrekare alan içerisinde, uluslararası standartlara uygun şekilde inşa edilen 'Kaykay Park', Zeytinburnu Belediyesi tarafından gençlerin kullanımına sunuldu. 3 bin 200 metrekare kompleks proje alanı içerisinde yer alan Kaykay Park'ta, 6 adet kaykay rampası bulunuyor. 1.600 metrekare yeşil alana sahip kompleksin; 150 metrelik bisiklet, 200 metrelik yürüyüş yolu ve kaykay pistine komşu 200 metrekare basket sahası da mevcut.



Kaykay sporcularının özel gösterileriyle renk kattığı açılış programına Zeytinburnu Yaz Spor Okulu öğrencileri de katıldı. Öğrenciler aynı proje içerisinde yer alan basketbol sahasında Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'la basket atışı yaparak eğlendi.



'TÜM AİLE BİREYLERİNİN YARARLANABİLECEĞİ KOMPLEKS BİR ALAN'



Açılışta konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu'nda 700. Yıl Parkı'nın uygun bir köşesine 630 metrekare alana inşa ettiğimiz Kaykay Park'ın hizmete giriş törenindeyiz. 700. Yıl Parkı'mız, Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nin yanında, içinde caminin olduğu, çocuk oyun gruplarının, yürüme parkurunun olduğu geniş bir alan. Bu alana Kaykay Parkı ilave ederek tam teşekküllü bir kompleks haline getirmiş olduk. Böylelikle tüm aile bireylerinin yararlanabileceği güzel bir rekreasyon alanı ortaya çıkmış oldu" dedi.



'GENÇLERİMİZE SPOR ALANLARI KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Kaykay parkıyla ilgili gençlerden gelen yoğun bir talebin olduğunu belirten Başkan Arısoy, "Benim Zeytinburnu'ndaki gençlerle her karşılaşmamda, her görüşmemde talep edilen bir husustu. Kısa sürede tamamladık. Bundan sonrası için gençlerimize iyi eğlenceler diliyorum. Kaykay Parkı'mızı güvenli bir şekilde kullanmak için gereken kurallara hassasiyetle uymalarını şimdiden duyurmuş olayım. Bugün ayrıca bu küçük hazırlığımıza Yaz Spor Okulu'na katılan çocuklarımız da geldi. Kaykay Park'ın hemen yanına bir basketbol sahası inşa ettik. Zeytinburnu'na spor sahaları kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.