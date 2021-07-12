Son dakika: Kiliseye saygısızlık yapanların ifadeleri ortaya çıktı

Kadıköy'de dün gece saat 00.50 sıralarında Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üzerine çıkan şahısların müzik eşliğinde dans ettiği görüntüler tepki topladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Skandal görüntüdeki Y.E.U, Ö.F.A. ile O.Y. gözaltına alındı.
EV HAPSİ TALEBİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
MAHKEMEDEN EV HAPSİ KARARI
Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheli O.Y. serbest bırakılırken, şüpheliler Ö.F.A. ve Y.E.U. hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.
"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"
Öte yandan, şüphelilerin ve kilisenin yönetim kurulunda olan müşteki Karabet Baliyev ifadesi de ortaya çıktı. Baliyev ifadesinde, olayı videodan gördüğünü söyledi ve ekledi; "Bu konu ile ilgili herhangi bir art niyet görmüyorum, bu kişiler zarar vermemiştir. Şikayetçi değilim"
"KİLİSE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM" SAVUNMASI
Şüpheli Y.E.U. ise, mahalleden arkadaşlarıyla eğlenmek için Kadıköy'e gittiklerini ve alkol aldıklarını anlatarak, "O.C.Y. araçta müzik açtı, etraf kalabalıktı. Bizim açtığımız müzikten insanlar hoşlanmaya başladı. Arabanın arkasında bir bina vardı, kilise olduğunu biliyordum. Çünkü haç amblemi vardı. Az çok kilise olduğunu tahmin ettim. Daha sonra orada bulunan diğer tanımadığım insanlar birlikte kilisenin duvarına çıktım. Benim çıktığımı gören Ö.F.A da arkamdan geldi. Kalabalığı bir süre izledik. Burada dans etmeye oynamaya başladık" dedi.
BİR GARİP SAVUNMA
Ne kiliseye ne de başka bir ibadethaneye zarar vermediğini öne süren şüpheli, "Dalga geçmek gibi bir niyetim yoktu. Olay sanki dalga geçmişiz gibi yansıtıldı. Olay günü orta derece alkollüydüm. Kilisenin duvarına çıkma sebebim, kalabalığı daha iyi görebilmek, atmosferi daha iyi yaşamaktı" diye konuştu.
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ALKOLE SIĞINDILAR
Diğer şüpheli Ö.F.A ise, alkol aldığını ve binanın kilise olduğunu bilmediğini öne sürerek, suçlamalar kabul etmedi. Yaptıklarını da hatırlamadığını söyleyen şüpheli, "Olay günü alkollüydüm. Alkolün etkisinden ne yaptığımı kestiremiyordum ve yaptığım çoğu şeyi de hatırlamıyorum. Ben çıktığım duvarın kilise duvarı olduğunu bilmiyordum. Tamamen etrafi daha iyi izleyebilmek, müzik ve alkolün etkisi ile oradan insanlara daha iyi bakabilmek amacı ile çıktım. Kesinlikle bir art niyetim yoktu" dedi.
"ONLAR DANS ETTİ"
Araç kullandığı için alkol almadığını öne süren bir diğer şüpheli O.Y. arabayı park ettiği yerin önünün kilise olduğunu bilmediğini savundu, aracında müzik açtığını anlattı. Arkadaşlarının kilise duvarının üstüne çıktıklarını belirterek, "Sokak eğlencesi vardı etraf kalabalıktı. Ben sadece onların duvarın üzerine çıktığını gördüm. Duvarın üzerinde dans ediyorlardı ama başka insanlar da vardı onlar da dans ediyordu. Ben aracın yanından ayrılmadım" dedi. Arkadaşlarının dans ettiğini ve etrafa zarar vermediklerini savundu.Son dakika: Kadıköy'de eğlence rezaleti... Kilisenin üzerinde oynayan 2 kişiye ev hapsi