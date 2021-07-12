Son dakika: Kiliseye saygısızlık yapanların ifadeleri ortaya çıktı



BİR GARİP SAVUNMA

Ne kiliseye ne de başka bir ibadethaneye zarar vermediğini öne süren şüpheli, "Dalga geçmek gibi bir niyetim yoktu. Olay sanki dalga geçmişiz gibi yansıtıldı. Olay günü orta derece alkollüydüm. Kilisenin duvarına çıkma sebebim, kalabalığı daha iyi görebilmek, atmosferi daha iyi yaşamaktı" diye konuştu.

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ALKOLE SIĞINDILAR

Diğer şüpheli Ö.F.A ise, alkol aldığını ve binanın kilise olduğunu bilmediğini öne sürerek, suçlamalar kabul etmedi. Yaptıklarını da hatırlamadığını söyleyen şüpheli, "Olay günü alkollüydüm. Alkolün etkisinden ne yaptığımı kestiremiyordum ve yaptığım çoğu şeyi de hatırlamıyorum. Ben çıktığım duvarın kilise duvarı olduğunu bilmiyordum. Tamamen etrafi daha iyi izleyebilmek, müzik ve alkolün etkisi ile oradan insanlara daha iyi bakabilmek amacı ile çıktım. Kesinlikle bir art niyetim yoktu" dedi.