Son dakika: 12 Temmuz koronavirüs vaka vefat verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

7 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 7 Temmuz tarihinde 225 bin 253 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 160 olurken, vefat sayısı 52 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci biten 4 bin 636 ise kişi iyileşti.

AŞI YAPTIRAN KİŞİ SAYISI 55 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de 1. doz aşı yaptıran kişisi 36 milyon 879 bin 365, 2. doz aşı yaptıran kişi sayısı 16 milyon 209 bin 662, 3. doz aşı yaptıran kişi sayısı 2 milyon 260 bin 351 olurken, toplam aşı yaptıran kişi sayısı ise 55 milyon 349 bin 378'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.