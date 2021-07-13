İzmir’de FETÖ operasyonu: 229 şüpheliye gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon başlattı. Operasyona 15 Temmuz'da Boğaziçi Köprüsü
'nde şehit olan Batuhan Ergin
'in (21) ismi verildi. 2'si yarbay, 1'i binbaşı, 2'si yüzbaşı, 8'i üsteğmen, 5'i teğmen, 54'ü astsubay, 14'ü uzman çavuş, 16'sı Deniz, 26'sı Kara
, 20'si Hava Kuvvetleri
, 3'ü Sahil Güvenlik, 21'i Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 57'si muvazzaf 86 asker ile 143'ü 15 Temmuz sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir merkezli 47 ildeki oprasyonda 137 şüpheli yakalandı.