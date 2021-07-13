Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Toplam aşı sayısı 59 milyona yaklaştı. Salgına karşı en etkili koruma yöntemi aşılamadır. Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Gücümüzü korumak için elimizdeki imkânları çok daha etkin kullanmalıyız. Vatandaşlarımızı, kendileri ve sevdikleri için Kurban Bayramı
öncesinde aşılamaya davet ediyorum.
İnşallah 2021'de ihracatımızı 200 milyar dolar
ın üzerine çıkararak tüm zamanların rekorunu kıracağız.
2021'de ulaşacağımız büyüme oranı ile dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu ispatlayacağız. Diğer alanlarla birlikte ekonomide emin adımlarla ilerliyoruz.
Türkiye
'yi hak ettiği yere getirmek için son 2 asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız.
Artık Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak, projelerimizi hayata geçirdiğimizde güçlü Türkiye olacağız.
Ülkemizi lojistik merkezi haline getirerek dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ
Ankara
-Niğde
Otoyolu, kamu-özel sektör işbirliğiyle milletimize sunduğumuz yatırımlardan biridir. Niğde-Ankara akıllı
otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek. Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum.
Karayolları Genel Müdürlüğü
'müzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler de cuma gece yarısı başlayacaktır.
Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Programı
kapsamında KKTC'de olacağız. Tüm dünyaya KKTC'nin hak ve adalet arayışında en güçlü şekilde yanında olduğumuz mesajını vereceğiz.
Kurban Bayramı için tüm kurumlarımız hazırlıklarını yürütmektedir. 3 tane yangın söndürme uçağını da filomuzun içerisine katmış bulunuyoruz. İnşallah bu süreçte orman yangınlarıyla karşı karşıya kalmayız.
Pazartesi yarım gün, salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi (arife) günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma
akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.
Önümüzdeki perşembe günü 15 Temmuz darbe girişiminin
5'inci yıldönümüdür. Hayatlarını feda eden tüm güvenlik güçlerimiz ve askerlerimiz ile 15 Temmuz
şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah 15 Temmuz günü bu önemli hadiseyi ibretle anacak, milletimize şükranlarımızı ileteceğiz.
BİRLİĞİMİZE KARŞI PROVOKASYON
İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üstüne çıkılarak sergilenen saygısızlığı, birliğimize, beraberliğimize karşı bir provokasyon olarak görüyorum. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir edepsizliği bizim kabullenmemiz mümkün değildir. Hangi dinden olursa olsun, kalkıp kesinlikle onların mabetlerine bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir.