Mustafa’mı merhametınden vurdular

15 Temmuz şehidi Şanlıurfalı Mustafa Direkli, henüz 20 yaşındaydı. İstanbul
'da Okan Üniversitesi
'nde iç mimarlık okuyan Direkli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla arkadaşları ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için yola çıktı. Yakınlarına son olarak, "En fazla şehit olacağız. Bu kimsenin eline geçecek bir mertebe değil" demişti. Orhanlı Gişeleri
'nde keskin nişancı tarafından şehit edildi. Direkli'nin Şanlıurfa
'da yaşayan annesi Dursun Direkli, oğlunun acısını her an kalbinde hissettiğini söyledi:
Okulda son senesiydi. Kalkışmayı televizyondan görüp aradım. "Oğlum endişeleniyorum" dedim. Daha sonra aradım ama kendisine ulaşamadım. Oğlum bir gün önce rüyasında ateş edildiğini gördüğünü arkadaşlarına anlatmış. Mustafa'm darbeci askerlere "Yapmayın, bu vatan hepimizin. Niye ateş ediyorsunuz" demiş. 60 yaşında bir adamı vurmuşlar. Mustafa'm adamı almak isterken şehit düşmüş. Mustafa'mı merhametinden vurdular.
Mustafa'm, çok merhametli idi. Yavrum herkesin yardımına koşardı. Hiç beni üzmedi yavrum. 5-6 yaşlarında babası ona çikolata getirmişti. Sabah kalkmış apartmandakilerin kapısını çalarak dağıtmış. Sınavlarının bitimine bir, iki ay kala umre ziyaretine gitmek istedi. Ama gidemedi. Bana sürekli, askere gittiğinde komando olacağını, mazlumlara yardım edeceğini söylerdi. Şehidin kız kardeşi Esma Direkli (24) "Şehit olmadan 4 ay önce İstanbul'a yanına gittim. Alışveriş için babam para vermişti. Evine geri döndüğümüzde yol kenarında bir aile gördük. 'Sen eve geç, ben geleceğim' dedi. Sabah alışverişe gidelim dedim. Bana, 'Dün gece bütün parayı o aileye verdim. Parayı verirken utandım cüzdanımı da beraber verdim' dedi" diye konuştu. Şehidin erkek kardeşi Muhammed Direkli
(18) "Abime hiç doyamadım" dedi.