15 Temmuz gazisi ayağında şarapnel parçasıyla yaşıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 2016'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterle açılan ateş ile bacağından ve belinden yaralanması sonucu gazi olan Mustafa Semerci, yaşadıklarını Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya anlattı.



Genelkurmay Başkanlığı önünde yaralandığını ifade eden Semerci, "Genelkurmay'ın önünde 3-4 tane asker vardı. Bir tane de başlarında komutan vardı. Baya da kalabalık olduk. Biz komutana yapmayın etmeyin diye. Komutan da kırma kolunu çekti, doğrulttu bize. Aradan bir iki dakika geçti geçmedi helikopter geldi 4-5 el taradı. Tarayınca da yaralanmışım zaten benim haberim de yoktu. Aşağı kardeşimin yanına gidene kadar. O gösterdi yaralanmışsın diye. Belimden ayağıma girmiş şarapnel parçası. Orada kırma kolunu çeken silahı doğrultan komutan yukarıya haber verdi. Zaten aradan çok büyük bir zaman geçmedi" dedi.





Ölüm korkusunun hiçbir kimsede olmadığını belirten Semerci, "İnsanları dağıtmak için sıktı ama sıkınca da ölen öldü yaralanan yaralandı. Allah bir daha yaşatmasın. Sayın valim o gün kadının tut yaşlısından tut kimse geri çıkmadı. Vallahi kimse geri gitmedi. Allah herkesten razı olsun. Bazı insanlar namaz kılıyor. Orada herkes bir iş yaptı. Bir tane bayan vardı vuruldu halde yine de çıkmadı. O gün ölüm korkusu hiç kimsede yoktu. Ben hastaneye giriş yaptı saat 5.30 gibi eşim aramış çocuklarda bir şey var mı diye. Allah bir daha da yaşatmasın. Ayağımdaki şarapnel parçasını çıkaramadılar. Belimdeki iğne tedavisiyle çıktı. En arkada ince damar var arasında kalmış. Alırsak felç olursun dediler. Hiç aldırmadık. Sadece bir Emara (MR) giremiyorum. Uzun süreli bunun üstünde tutamıyorum."



Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "15 Temmuz hain darbe girişiminde bütün milletin çıplak ellerle tarihe destan yazarcasına tanklara dur dediği günü ebediyen hafızamızda kalmasını unutulmamasını ve unutturulmamasını temenni ediyorum. Bunun içinde elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız" dedi.