AK Parti’den Aydın’a yatırım yağmuru

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen dün basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Hükümetin Aydın'a yaptığı yatırımla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özmen, "Efeler diyarı Aydın'ımıza ve 17 ilçemize yarı olimpik yüzme havuzları, gençlik merkezleri, spor salonları, futbol-basketbol-voleybol sahaları, tenis kortu, 150 basket potası, yürüyüş yolu gibi projelerin olduğu bir protokol imzalandı. Kıymetli gençlerimizin, çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri için bu tesislerden azami ölçüde fayda sağlanması amacımızdır. İstiyoruz ki gençlerimiz sporda, kültürde ve sanatta kendilerini iyi yetiştirsinler. Aydın'ımıza hizmet etmeyi görev biliyoruz. Hizmet etmek, gönüller yapmak gayesiyle çalışıyoruz" dedi. 2023 seçimlerine ilişkin Aydın ile ilgili çalışma takvimini genel merkez ile paylaşacaklarını belirten Başkan Özmen, "Yaz sonuna kadar sahada olmaya devam edeceklerini söyledi. Özmen, ilçelerde mahalle programları, sandık toplantılarına katılıp üyeler, seçmenler ve hemşerileri ile bir araya gelerek yol haritası belirleyeceklerini belirtti. Şansı bulacağız" ifadelerini kullandı.



CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE BERTARAF EDİLDİ



15 Temmuz darbe girişiminin 5'nci yılında anma programlarına katılacaklarını ifade eden Özmen, "Millet iradesine ket vurulmaya çalışılan bu girişim Aziz Milletimizin duruşuyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bertaraf edildi. Şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize de sağlık ve huzur diliyoruz. 14 Ağustos Cumartesi günü AK Parti'nin 20.yılını parti teşkilatlarımızın yapacağı programlarda hep birlikte kutlayacağız. 20 yılın 19 yılı iktidarda olmak üzere bizi bugünlere taşıyan Aziz Milletimize, Üyelerimize, partimizin kuruluşunda emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.



ÇERÇİOĞLU'NA OTOPARK ELEŞTİRİSİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da eleştiren Başkan Özmen, "İlimiz genelindeki bütün ilçelerde, özellikle nüfus yoğunluğu fazla olan ilçelerimizde otopark ihtiyacı had safhada olduğunu hepimiz biliyoruz, bizzat yaşıyoruz. İlimizin büyükşehir olduğu 2014 yılından bu yana, kanun gereğince, otopark ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırım projelerinde kullanılmak üzere gerçek ve tüzel kişilerce uygulanan inşaat projelerinden tahsil edilen otopark harçları büyükşehir belediyesine intikal etmektedir. Bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi ilimiz genelinde trafik güvenliğini artırmak, can ve mal güvenliğini sağlamak için kaç adet köprülü kavşak, alt ve üst geçit yapmayı planlamaktadır. Yapılması planlanan vaat edilen alt geçitlerden vaz mı geçilmiştir? İkinci olarak bazı haberlerde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir şirkete hiçbir ihaleye dayanmadan kanunsuz bir şekilde ödemeler yapıldığı, yine bu şirketi ve bu şirketin alt şirketini, ihale teknik şartnamesinde adı geçen şirketi tarif etmek suretiyle adrese teslim hukuksuz ihale ve yolsuzluk yapıldığına ilişkin haberler yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Şubat 2021 tarihinde verildiği iddia edilen soruşturma izninde birçok ciddi iddia olduğu vurgulanmaktadır. Bu konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden tatmin edici açıklama bekliyoruz" dedi.