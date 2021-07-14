Bal gibi ortaksınız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin TBMM
grup toplantısında konuştu:
Cumhur İttifakı
camdan bir vazo değildir ki çatlasın. Şirret niyetlerinin esiri olanlar ne derse desin, Cumhur İttifakı dünden daha güçlü bir şekilde ayaktadır. Cumhur İttifakı, Kuvayı Milliye ruhudur. Akıllarınca ittifakımızda çatlak arayanlar, her konuyu çarpıtanlar bundan sonra da yollarda nal toplamaya devam edeceklerdir.
Cumhur İttifakı'nın gıyabında polemik şantiyesi kuranların, yalan çarkı inşa edenlerin asıl gayesi, Türkiye
'nin tökezlemesi, iki gün sonra beşinci yıldönümünü idrak edeceğimiz 15 Temmuz FETÖ işgal girişiminin rövanşının alınmasıdır.
15 Temmuz; milli birlik ve dayanışma hissiyatıyla Türkiye'nin dibi zehirli haşeratla dolu karanlık bir uçurumun kıyısından çekip alındığı tarihtir. Bir defa şu gerçeği yalın bir dille netleştirmemiz gerekmektedir: 15 Temmuz FETÖ kalkışmasına karışan kim varsa, bu hain teşebbüse kim ortak olmuşsa; ismi, unvanı, mevkii ne olursa olsun Türk askeri değildir, asla da olmamıştır.
Eğer ABD, FETÖ'yü Türkiye aleyhine imal etmemişse, Fetullah Gülen'i derhal Türkiye'ye iade etmelidir.
Aralarında Zülfü Livaneli
'nin de yer aldığı 220 bileşenden müteşekkil sözde demokratik kurum ve kişiler tarafından çağrısı yapılan 'Büyük Demokrasi Konferansı' toplanmış, hitamında da bildiri yayımlanmıştır. ABD'de ortaya çıkan 'Türk Demokrasi Projesi'nin senaristleri ne demişse, neyi önermişse, Türkiye'de toplanan lekeli 'Büyük Demokrasi Konferansı' da aynılarını söylemiş ve teklif etmiştir. Yani anlayacağınız her tarafımızdan içi boşaltılmış, sütunları kırılmış, boyası dökülmüş bir demokrasi kuşatması altındayız.
HANİ İTTİFAK YOKTU?
Erken seçim dayatması yalnızca CHP'nin, yalnızca İP'in, yalnızca HDP'nin talebi değil, ortak paydaları Türk ve Türkiye düşmanlığı olan çevrelerin baskı ve dayatması olarak belirginlik kazanmıştır. Geçen hafta da İzmir
'de yine demokrasi temalı bir zillet gösterimi sahne almıştır. Düzenlenen "Demokrasi için bir nefes" isimli mitingde CHP ve HDP yan yana gelmiş, emel ve eylem birlikteliği yapmışlardır. Hani ittifak yoktu? Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır, ne var ki kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı meselesi de aralarında ihtilaf yaratmıştır.
ADALET PERÇİNLENECEK
Türkiye üçüncü yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle karşısına çıkan musibetleri göğüsleyecek kuvvettedir. Cumhur İttifakı'nın ahlaklı ve milli mücadelesinin öncülüğüyle sömürge akınlarını durduracak güç imkânlarına sahiptir. Hiçbir ülkenin bize demokrasi dersi verecek kadar sicili temiz değildir. TBMM'de kabul edilen 4'üncü yargı paketiyle hukukumuz çok daha güçlenecek, adalet çok daha perçinlenecektir.