Ersin Tatar’dan MTOSB’ye ziyaret

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Valisi Ali İhsan Su, MHP Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile birlikte MTOSB'yi ziyaret ederek MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Kurulu Üyeleri Kürşat Haddat, Seyfetullah Işık, Denetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım'dan bilgi aldılar.

MTOSB içerisinde yer alan Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi'de incelemelerde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a merkez ile ilgili bilgiler veren Başkan Tekli, "Genç girişimciler bu merkezde çok şey öğreniyor. Burası yeniliğe açık ve vizyoner bireyler yetiştirme noktasında önem taşıyan bir merkez. Buradaki amacımız Mersin başta olmak üzere, ülkemizdeki tüm işletmelerimizi yalın üretim teknikleri ile işletmeleri israflardan arındırarak verimliliklerinin artmasını sağlayıp, dijitalleşmelerinde öncü olarak, işletmelere kazandırılan esnek yapıları ile rekabetçi, dinamikleri güçlü yeni dünya düzenine adapte hale getirmek" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, "Bizim yolumuz Türkiye yoludur. Güçlenen Türkiye ile Doğu Akdeniz, bölgesel hava sahası gibi konular başta olmak üzere tüm konularda hep birlikte olmalıyız. Çünkü bizim refahımız güvenlikten geçer. Davamız Türkiye ile müşterek. Türkiye olmasa biz olmazdık. Bugün burada gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra MTOSB'nin tanıtım filmini izleyen Cumhurbaşkanı Tatar, MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı öğrencileri ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.