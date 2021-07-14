ERÜ’de konferans salonuna Turgut Aslan’ın adı verildi

Edebiyat Fakültesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunda düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan'ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ile şehit aileler ile davetliler katıldı.

HALKIMIZ KENDİNİ BU ÜLKEYE SİPER ETTİ

İlk olarak Edebiyat Fakültesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonu'nun açılışının gerçekleştirildiği programda 15 Temmuz konulu kısa film gösteriminin ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'na isminin verilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Gazi Turgut Aslan şöyle devam etti: "Erciyes Üniversitesi gibi her alanda kahraman vatan evlatları yetiştirmeyi misyon edinmiş bir bilim yuvasındaki konferans salonuna adımın verilmesi, bu mücadeledeki tüm gazilerimiz ve şehit ailelerimiz için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Tüm milletimiz bilmelidir ki, 15 Temmuz 2016 günü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca düzenlenen darbe kalkışmasının yurt sathında başarısız olmasının en büyük etkilerinden birisi de birçok ilimizde olduğu gibi Kayserili halkımızın da tereddütsüz bir şekilde, hainlerin işgal etmek istediği kurumlarımız önünde toplanarak kendilerini siper etmeleridir. Kayseri halkının bu duruşu şanlı tarihimizdeki yerini alacaktır. Kuşkusuz böyle vatansever yönetici ve eğitimcilerin olduğu Erciyes Üniversitesi'nde öğrenim gören yavrularımızda teslim alacakları al bayrağımızı hayatları pahasına dalgalandırmanın şuuru ile her alanda geleceğin kahramanları olacaklar" dedi.

Programın sonunda ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan'a plaket takdim eti. Program, 15 Temmuz gecesi şehit olan Cennet Yiğit ile Kübra Doğanay'ın ailelerine plaket takdiminin ardından sona erdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan ayrıca geçtiğimiz yıl açılışı gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitler Anıtını'da ziyaret etti.