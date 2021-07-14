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Giriş Tarihi: 14.7.2021 17:03

Kritik AK Parti MYK başladı

Kritik AK Parti MYK başladı

AK Parti MYK toplantısı saatler 16.30'u gösterirken başladı. Toplantı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunacak.

AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.30'da başlayan MYK toplantısının gündemi yoğun olacak.

İç ve dış gelişmelerin yanı sıra ekonomik, sosyal konular ile Meclis takvimi ve çalışmaları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde milletvekilleri ile gruplar halinde yaptığı istişare toplantılarını tamamlamıştı.

O toplantılardan çıkan sonuçlar da Merkez Yürütme Kurulu'nda değerlendirilecek.

Ayrıca, Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın da sunumu olacak. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.

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Kritik AK Parti MYK başladı
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