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Giriş Tarihi: 14.7.2021 13:54 Son Güncelleme: 14.7.2021 14:14

Son dakika: Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması

Son dakika: Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması

Son dakika haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde yeni bir müsilaj tehdidi olmadığını açıkladı. Bakan Kurum, "İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor. Orta kademede müsilaj sıkışmış durumda." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Bakan Kurum, yeni bir müsilaj tehlikesi beklenmediğini açıklarken, ilk 20 metrede bir müsilaj tabakasının bulunmadığını da ifade etti.

"İLK 20 METREDE MÜSİLAJA RASTLANMIYOR"

Bakan Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor. Orta kademede müsilaj sıkışmış durumda. Bilim insanlarımız Marmara Denizi'nde yeni bir müsilaj oluşumunu beklemediklerini ifade ediyorlar."

Yaptığımız denetimlerle 175 işletme ve 11 gemiye toplamda 23.5 milyon lira ceza uyguladık. 52 işletmeyi de çevre mevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle faaliyetten men ettik.

Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık yiyebilirler

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Son dakika: Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması
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